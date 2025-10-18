Luis Alberto Tejeda convoca a la militancia del PLD a la Gran Asamblea de este domingo junto a Danilo Medina y Johnny Pujols

Por Joselito Feliz

Santo Domingo Este.– El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Alberto Tejeda, convocó a toda la militancia peledeísta de Santo Domingo Este a participar en la Gran Asamblea que se celebrará este domingo 19 de octubre, a las 10:00 de la mañana, en el Club Calero, con la presencia del expresidente Danilo Medina Sánchez y del secretario general del PLD, Johnny Pujols.

En un audiovisual difundido a través de sus redes sociales, Tejeda llamó a los dirigentes, miembros, jóvenes, mujeres y simpatizantes del partido a acudir de manera entusiasta y disciplinada al encuentro, que calificó como “una verdadera fiesta de la democracia”.

Puede Interesarle: Danilo Medina y Johnny Pujols encabezarán asamblea del PLD en Santo Domingo Este

“Este domingo 19 de octubre, a las 10 de la mañana, convocamos a todo nuestro municipio Santo Domingo Este a asistir al Club Calero. Invitamos a toda nuestra militancia disciplinada a apoyar la visita de nuestro presidente Danilo Medina, el presidente que transformó y aportó al desarrollo de la República Dominicana, junto a nuestro secretario general Johnny Pujols”, expresó el dirigente político.

Luis Alberto destacó que la asamblea representa un espacio de reafirmación del compromiso peledeísta con los ideales y aportes del partido a la nación.

“Este domingo, juventud, militantes, mujeres y todos los que sienten compromiso con lo que ha hecho el PLD, los esperamos temprano para dar un gran espaldarazo en esta jornada de unidad y renovación”, concluyó.