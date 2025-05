Luis Alberto Tejeda: “No se puede pedir democracia hacia afuera si no se practica hacia adentro”

Por Joselito Feliz

SANTO DOMINGO.­— El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Alberto Tejeda, afirmó este miércoles que la democracia no puede verse como un discurso vacío, sino como una práctica constante que requiere respeto, responsabilidad y coherencia por parte de toda la dirigencia política.

Al referirse al proceso de consulta que realiza actualmente el PLD, Luis Alberto valoró este ejercicio como una muestra del compromiso de la organización con la participación interna y la construcción colectiva de decisiones estratégicas.

“La democracia debe ser cuidada por todos. Es un valor esencial que, en el contexto partidario, se expresa respetando los espacios institucionales y las normas que rigen la vida interna. El centralismo democrático no es una imposición, es una forma de organizar el debate y de garantizar unidad en la acción”, señaló.

El también ex candidato a alcalde por Santo Domingo Este sostuvo que, cuando un dirigente decide formar parte de una organización política, debe hacerlo con conocimiento y respeto hacia las reglas que la rigen. “Ser parte de un partido es asumir con lealtad sus principios, su estructura y sus mecanismos de toma de decisiones. No se puede pedir democracia hacia afuera si no se practica hacia adentro”, expresó.

Luis Alberto destacó que este tipo de ejercicios permiten a la organización conectarse con su base, tomar el pulso político del momento y orientar mejor sus pasos hacia el futuro. “Los partidos que se niegan a escuchar a su gente se vuelven estructuras vacías. Consultar, preguntar, compartir visiones es parte del camino que fortalece a cualquier organización seria y moderna”, dijo.

El dirigente defendió lo establecido en la Ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la cual otorga autonomía a los partidos para estructurarse y administrar sus mecanismos internos, incluyendo consultas, encuestas, reuniones y asambleas.

También recordó que el artículo 9 de esa legislación establece que los partidos pueden organizarse conforme a sus estatutos y elegir sus autoridades y candidaturas.

El dirigente peledeísta reiteró que el PLD tiene una tradición de institucionalidad y que este proceso responde a su compromiso con la renovación, la planificación estratégica y la preparación con miras al futuro político del país.

“Hoy más que nunca, necesitamos líderes que entiendan que la democracia no se improvisa ni se distorsiona según intereses personales. Se construye desde la disciplina, el respeto y la voluntad colectiva”, concluyó.