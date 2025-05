Luis Enríquez detalla las razones por las cuales la gestión de Juan de los Santos dejó la “vara muy alta”

Por Jarlen Espinosa.

Santo Domingo Este, RD. – El exdiputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD, Luis Enríquez, detalló las razones por la que entiende el extinto alcalde Juan de los Santos (Juancito) dejó la “vara muy alta” para aquellos que intenten compararse con la referida gestión.

Luis Enríquez, quien sirvió de asistente del fallecido alcalde, enumeró varias obras y áreas que fueron beneficiadas con la gestión de Juancito.

Recordó que en el 2006, Juan de los Santos llegó preñado de ideas al municipio de Santo Domingo Este, y que, aunque no tenía tantos conocimientos municipales, fue adquiriéndolos mediante preparación y asesoría de expertos como el exalcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, Francis Jorge, entre otros.

“Juan De los Santos trabajó no tan solo para una marca. Trabajó más bien para identidad de SDE, para el orgullo de los munícipes de SDE”, puntualizó el exdiputado peledeísta.

Aproximadamente 40 parques o centros de integración familiar como los llamaba Juancito, cerca de 60 instalaciones deportivas, unos 20 centros comunales, 10 escuelas laborales y 3 funerarias municipales, son solo algunas de las obras dejadas por el legado del extinto alcalde, según destacó Luis, “le ponen la vara muy alta” a quienes intenten buscar comparaciones.

“Ese legado de obras que están a la vista de todos no es lo más significativo. Lo más significativo fue el orden que se vivió aquí en el municipio de SDE”, subrayó.

De igual manera, dio el visto bueno a quien creo la ley, puesto que, el reconocer a una figura política o social después de 10 años, se hace fuera del fanatismo y las pasiones.

Asimismo, resaltó el compromiso, la visión y el sacrificio con la que trabajaron los funcionarios que pertenecieron a la gestión del extinto alcalde, no en busca de un like o de promocionarse en las redes sociales (que en ese entonces no existían como en la actualidad), sino, por el bien del municipio.

“Se trabajó con el sagrado compromiso para desarrollar una gestión que sirva, como hoy sirve de ejemplo, en la República Dominicana”, resaltó Luis Enríquez.

Las declaraciones del exdiputado fueron ofrecidas en el Bloque del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, salón que ha sido nombrado con el nombre del extinto alcalde en su honor, Juan de los Santos.