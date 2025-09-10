Luis Hernández agradece respaldo a su candidatura en la FP

Fuente externa

El dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP) Luis Hernández agradeció el apoyo que ha estado recibiendo a su candidatura a miembro de la Dirección Política de la organización.

Hernández, presidente de la Circunscripción Uno de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Este ha manifestado su interés de ingresar a la Dirección Política para seguir trabajando por el fortalecimiento del partido.

Expresó su agradecimiento por el respaldo que ha recibido en sus aspiraciones durante una actividad celebrada en la ciudad de Barahona.

En la promoción de su candidatura a la Dirección Política, Hernández ha participado en encuentros con dirigentes y miembros de la Fuerza del Pueblo, en diferentes demarcaciones del país.

Al hablar en el acto en la ciudad de Barahona, aseguró que de ingresar a la Dirección Política seguirá sirviendo como siempre a la militancia, al partido, y al líder Leonel Fernández.

Luis Hernández subrayó que si logra ingresar a la Dirección Política en la elección del día 14 de éste mes de Septiembre con el apoyo de los compañeros, estará como siempre trabajando con firmeza, sirviendo a los compañeros del partido, al pueblo, y al líder Leonel Fernández.