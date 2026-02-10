Luis Hernández asegura Fuerza del Pueblo se consolida cada día más como el principal partido RD

Fuente externa

El dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP), Luis Hernández aseguró que la gente se acerca cada vez más a la organización, contribuyendo a su crecimiento y fortalecimiento de cara a las próximas elecciones. Hernández, Presidente de la Circunscripción Uno de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Este, apuntó que éste acercamiento es palpable, es notorio con el ingreso de numerosas personas a la FP, provenientes de distintos sectores de la sociedad.

Sobre el particular, mencionó las frecuentes juramentaciones de nuevas gentes que pasa, que se afilian a la FP en distintas provincias, actividades encabezadas principalmente por el presidente del partido, Leonel Fernández.

Estas juramentaciones- apreció Hernández- muestran una clara tendencia de que la gente está corriendo, buscando la Fuerza del Pueblo, lo que coloca al partido en la ruta victoriosa para las venideras elecciones, y rescatar al país por el sendero del progreso y bienestar del pueblo Dominicano. Observó que cada vez se torna más preocupante el deterioro de la población, sobre todo de las más pobre, y de las de menos ingresos, por los desaciertos y la manifiesta incapacidad del actual gobierno.

Subrayó que las improvisaciones, los desaciertos y los malos manejos de las actuales autoridades están colocando día a día al pueblo en una situación muy difícil, insoportable. Refirió que por los constantes aumentos de precios de los bienes de consumo y de servicio, la situación de la familia Dominicana va cada día de mal en peor.

Eso es lo que explica, deja bien claro por qué la gente está corriendo día tras día a cerrar filas en la FP, con la firme esperanza de que se produzca un giro en el panorama del país, y el partido asuma las riendas de la nación Dominicana para llevarla por nuevos caminos del desarrollo, de progreso, de bienestar para la familia Dominicana.