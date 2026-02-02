Madre de presentadora de NBC desaparece en caso «muy preocupante»

RT.-Las autoridades de Arizona (EE.UU.) han intensificado la búsqueda de la madre de Savannah Guthrie, presentadora del ‘Today Show’ de NBC, con participación del FBI. Nancy Guthrie, de 84 años, fue reportada como desaparecida el domingo, tras ser vista por última vez frente a su casa el sábado por la noche, informa New York Post.

La principal preocupación de las autoridades es su vulnerabilidad física. El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, explicó que si bien Nancy Guthrie no padece enfermedades cognitivas y goza de buena salud mental, sufre de afecciones que limitan severamente su movilidad.

La gravedad del caso ha motivado un inusual operativo de búsqueda, que incluye el uso de helicópteros con cámaras infrarrojas, drones, el apoyo de la Patrulla de Aduanas y Fronteras y la intervención de detectives de homicidios en el registro de su vivienda. La incorporación de estos especialistas no es común en casos de desaparición.

El sheriff Nanos señaló que ciertos detalles en la escena justifican este amplio despliegue y no descartó una posible intervención criminal, calificando la situación como «muy preocupante».