Melissa amenaza el Caribe: Jamaica en vigilancia de huracán y fuertes lluvias para La Española

Por Cinthia Polanco

La tormenta tropical Melissa sigue moviéndose lento pero con mala cara en el Caribe Central. A las ocho de la mañana de este jueves, su centro fue localizado cerca de la latitud 15.5 norte y longitud 74.9 oeste, lo que la pone a unos 345 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica, y 440 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití.

El sistema mantiene vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y se mueve hacia el oeste-noroeste a unos 7 km/h, con una presión mínima de 1003 milibares.

La situación se ha puesto más seria: el gobierno de Jamaica emitió una vigilancia de huracán, mientras que la vigilancia de tormenta tropical fue elevada a aviso. Dicho claro: Jamaica debe prepararse, porque Melissa podría fortalecerse más rápido de lo esperado.

En Haití también hay vigilancia de huracán, desde la frontera con República Dominicana hasta Puerto Príncipe. Y eso, inevitablemente, pone en alerta a nuestro país.

El Centro Nacional de Huracanes advirtió que fuertes lluvias e inundaciones que podrían amenazar vidas se esperan sobre porciones de La Española y Jamaica hasta el fin de semana.

En territorio dominicano, los organismos de meteorología mantienen la atención sobre el sistema, ya que los campos nubosos asociados a Melissa seguirán provocando aguaceros, tronadas y ráfagas de viento, especialmente en las zonas del sur, suroeste y sureste del país.

Así que ya lo sabe: si vive cerca de ríos, arroyos o cañadas, manténgase pendiente y no se confíe del sol que pueda salir en algún momento. Melissa viene lenta, pero viene con fuerza.