Melissa avanza lentamente al sur de Haití; Onamet mantiene alertas por lluvias e inundaciones en gran parte del país

Por Cinthia Polanco

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Miami emitió la mañana de este miércoles 22 de octubre el aviso intermedio número 4A sobre la tormenta tropical Melissa, que continúa desplazándose muy lentamente sobre el mar Caribe, al sur de Haití y al sureste de Jamaica, mientras mantiene la amenaza de fuertes lluvias e inundaciones sobre la isla La Hispaniola.

A las 8:00 de la mañana (hora del Este), el centro de Melissa fue localizado en la latitud 14.3 norte y longitud 73.5 oeste, a unos 495 kilómetros (305 millas) al sur/suroeste de Puerto Príncipe, Haití, y a 540 kilómetros (335 millas) al sureste de Kingston, Jamaica.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 85 km/h (50 mph) con rachas más fuertes, una presión central mínima de 1001 milibares (29.56 pulgadas) y se mueve muy lentamente hacia el oeste-noroeste (290°) a solo 4 km/h (2 mph).

Alertas internacionales vigentes

Alerta de huracán: para la península suroeste de Haití, desde la frontera con la República Dominicana hasta Puerto Príncipe.

Alerta de tormenta tropical: para Jamaica.

Condiciones meteorológicas

El NHC advirtió que Melissa seguirá generando intensas lluvias e inundaciones en zonas de Haití, República Dominicana y Jamaica durante el resto de la semana. Se estiman acumulaciones de 5 a 10 pulgadas (125–250 mm) en el sur de Haití y el sur de República Dominicana, con cantidades localmente más altas, y de 4 a 8 pulgadas (100–200 mm) en el este de Jamaica.

Estas precipitaciones podrían causar inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y crecidas de ríos y cañadas, especialmente en sectores montañosos o de terreno saturado.

Onamet mantiene alertas y avisos meteorológicos

Mientras tanto, la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó que se mantienen vigentes los niveles de alerta y aviso meteorológico en varias provincias del país, ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, así como de desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, principalmente en sectores vulnerables.

Niveles de avisos y alertas meteorológicas:

Samaná La Vega El Seibo

Santiago San Pedro de Macorís Monseñor Nouel

Independencia Santo Domingo y Distrito Nacional Sánchez Ramírez

Baoruco Pedernales San José de Ocoa

San JuanBarahona

Elías PiñaLa Altagracia

Monte Plata

Hato Mayor

Total: 6 provincias en alerta y 16 bajo aviso meteorológico.

Onamet exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil, ya que Melissa podría fortalecerse en las próximas horas y continuar afectando las condiciones atmosféricas sobre el territorio nacional.