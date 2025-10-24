Melissa podría convertirse en gran huracán este fin de semana

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo. — El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Miami informó en su aviso número 14 que, a las 5:00 de la tarde (hora local), el centro de la tormenta tropical Melissa fue localizado cerca de la latitud 16.0 Norte y longitud 74.3 Oeste, moviéndose lentamente hacia el norte a una velocidad de 2 millas por hora (4 km/h).

Los meteorólogos pronostican que Melissa girará hacia el oeste el sábado, manteniendo ese movimiento hasta el lunes. Luego, entre martes y miércoles, se espera que el sistema vire hacia el norte y noreste, moviéndose cerca o sobre Jamaica a inicios de la próxima semana, y posiblemente sobre el oriente de Cuba a mediados de semana.

Los vientos máximos sostenidos de la tormenta han aumentado a 65 mph (100 km/h), con ráfagas más fuertes, y los expertos advierten que podría experimentar una rápida intensificación en los próximos días. Se espera que Melissa se convierta en huracán este sábado y alcance la categoría de gran huracán el domingo.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 140 millas (220 km) desde el centro del sistema, y la presión central mínima estimada es de 995 milibares (29.39 pulgadas).

El NHC mantiene la vigilancia sobre el Caribe central ante el posible impacto de lluvias intensas y ráfagas de viento en zonas de Jamaica, Haití, el oriente de Cuba y la República Dominicana