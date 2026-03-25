Memorias de Luz impulsa charla de educación vial previo a Semana Santa en SDE

Por Cinthia Polanco

Santo domingo este .-El parque cementerio Memorias de Luz reafirma su compromiso con la sociedad al impulsar iniciativas que van más allá del acompañamiento en momentos de despedida, promoviendo activamente una cultura orientada a la protección de la vida, a propósito de la proximidad de la Semana Santa, una de las épocas donde más se incrementan los desplazamientos y, con ello, los riesgos en las vías.

En ese sentido, en alianza con la organización Accidente RD, invita a la charla experiencial “Educación Vial, la luz del camino”, un encuentro diseñado para crear conciencia sobre la importancia de la prevención de accidentes de tránsito. Esta actividad marca el inicio de un ciclo de charlas que se estarán desarrollando en distintas localidades del país como parte de su programa de responsabilidad social.

El evento será un espacio para reflexionar, aprender y comprender que muchas historias pueden tener un desenlace distinto cuando se asume una conducción responsable y consciente.

La cita es este jueves 26 de marzo, a las 6:00 de la tarde, en Megacentro, Santo Domingo Este, donde los asistentes podrán participar en una jornada formativa enfocada en salvar vidas a través de la educación vial.

Los organizadores invitan a toda la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa, compartir el mensaje y confirmar su asistencia al número (829) 745-2360.

Porque la prevención también forma parte del legado que dejamos, y cada decisión en la vía puede marcar la diferencia entre la vida y la tragedia.