MEP evalúa Situación del País Tras Daños Causados por la Tormenta Melissa y Respalda Acciones del Presidente Abinader

Fuente externa

La Dirección Ejecutiva Nacional del Movimiento Electoral Peñagomista (MEP) sostuvo un encuentro con sus principales dirigentes, en el cual se evaluó la situación política del país, los daños ocasionados por la tormenta Melissa y el desempeño de los organismos de emergencia durante el paso del fenómeno atmosférico.

La reunión, encabezada por el presidente nacional del MEP, Rafael “Fiquito” Vásquez, junto a los dirigentes Juan Morales, Zoila Villa, Samuel Peña, Nicolás Mayí, Rafael Encarnación, entre otros, destacó que el presidente Luis Abinader logró evitar pérdidas humanas y un mayor impacto negativo en la economía rural. Esto fue posible gracias a la rápida activación y movilización de todas las entidades de emergencia ante un evento natural sin precedentes en la República Dominicana.

Fiquito Vásquez valoró el papel de los miembros del movimiento Peñagomista, quienes fueron instruidos para integrarse a las organizaciones sociales y d rescate, con el fin de colaborar en los sectores más afectados del país.

Durante el encuentro también se revisó el proceso de expansión y fortalecimiento del MEP, que actualmente desarrolla una jornada de registro de nuevos miembros. Dicho proceso se inició en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, la región Este y varias localidades del Sur.

En otro orden, el presidente del MEP, Fiquito Vásquez, expresó su apoyo a la posición del presidente Luis Abinader en torno al veto a la Ley sobre Gestión de Residuos Sólidos. Asimismo, hizo un llamado a los senadores para acoger la propuesta presidencial en todos sus puntos, destacando que el objetivo es crear una ley que combine el desarrollo económico con la sostenibilidad

ambiental.