Mesa destaca apoyo histórico del PLD a clubes deportivos en el Día Nacional de los Clubes

Santo Domingo Este. – Ángel Danilo Mesa, vicesecretario de Deportes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), felicitó este miércoles a los clubes deportivos y culturales del país con motivo de la celebración del Día Nacional de los Clubes.

Mesa, quien se desempeñó como director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física Escolar (INEFI) y director de Deportes del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, destacó el apoyo brindado por los gobiernos del PLD a los clubes a nivel nacional durante sus gestiones.

Durante su gestión como director del INEFI en el gobierno del presidente Danilo Medina, Mesa organizó dos ediciones de los Juegos Escolares Nacionales del Ministerio de Educación, de las cuatro versiones que se efectuaron durante los mandatos presidenciales de Medina, la mayor cantidad de juegos escolares de la historia de gobernante alguno.

«Desde el gobierno se crearon cientos de clubes deportivos escolares para fortalecer la gestión educativa. Nuestra organización política está consciente del papel fundamental de los clubes hacia la sociedad, formando hombres y mujeres sanos de cuerpo y mente», expresó el dirigente peledeísta.

El Día Nacional de los Clubes se conmemora en honor a los cinco mártires del Club Héctor J. Díaz, quienes fueron asesinados cuando regresaban de una reunión deportiva y cultural durante el gobierno de Joaquín Balaguer.