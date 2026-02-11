México hará un segundo envío de ayuda humanitaria a Cuba

RT.-La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este miércoles que enviará un segundo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba.

El domingo, el Gobierno mandó dos buques de la Armada de México que partieron del puerto de Veracruz abastecidos con 814 toneladas de víveres y artículos de primera necesidad.

«Llegan mañana, regresa el barco y se va a hacer un segundo envío y así se va a estar enviando (más ayuda)», explicó la mandataria en conferencia de prensa, luego de que un periodista le preguntara si el cargamento ya había arribado a la isla.

Sheinbaum también reveló que en los próximos viajes podrían sumarse los productos que están recolectando diversas organizaciones de la sociedad civil en México para ayudar a la población cubana en medio de la emergencia humanitaria que padecen debido al endurecimiento del bloqueo de EE.UU., que ahora impide que otros países envíen petróleo.

«Si los pueden entregar (los víveres), también se enviarán», dijo al anunciar que el Gobierno se pondrá en contacto con los grupos solidarios para coordinar la ayuda.

Por otra parte, Sheinbaum explicó que los vuelos comerciales de México a Cuba no se han detenido porque las aeronaves cargan combustible en territorio mexicano. Esta semana, el Gobierno cubano había anunciado que, por la escasez, ya no podría abastecer a los aviones que llegaran a la isla.

Amenazas de Trump a Cuba

El 29 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región. El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles», de acoger a «grupos terroristas transnacionales» como Hamás y Hezbolá y de permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y China.

Posteriormente, el inquilino de la Casa Blanca reconoció que su Administración mantiene contactos con La Habana e indicó que van a llegar a un acuerdo con Cuba, aunque calificó al país caribeño como «una nación en decadencia» que «ya no cuenta con Venezuela» para sostenerse.

A su vez, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó: «Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales».

Mientras, Moscú expresó su «firme disposición a seguir prestando a Cuba el apoyo político y material necesario». «Por la parte rusa se ha confirmado la posición de principio respecto a la inaceptabilidad de ejercer presión económica y militar sobre Cuba, incluyendo el bloqueo del suministro de energía a la isla, lo que podría provocar un grave deterioro de la situación económica y humanitaria en el país», señaló la Cancillería.