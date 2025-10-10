Fuente Externa

Santo Domingo.– El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, encabezó junto a la presidenta de la Asociación Dominicana de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas (ADEOFA), señora Varinnia Durán de Fernández, la inauguración del Centro Integral de Salud Mental de las Fuerzas Armadas (CISMENFFAA), una obra pionera que ofrecerá atención psiquiátrica y psicológica a los miembros de las instituciones castrenses y sus familias, con un enfoque centrado en la promoción del bienestar emocional y la salud integral.

El moderno centro marca un hito en la política pública de salud militar, reafirmando el compromiso del Gobierno dominicano y del Ministerio de Defensa con la calidad de vida del personal que protege la soberanía nacional.

Una visión que nació del deber y la sensibilidad humana

La concepción del CISMENFFAA surgió en el verano de 2024, cuando una serie de hechos lamentables —en los que miembros de las Fuerzas Armadas fueron víctimas de feminicidios y suicidios— encendieron una alerta colectiva sobre la urgencia de fortalecer la atención a la salud mental en el ámbito castrense.

En ese contexto, el entonces comandante general del Ejército —hoy ministro de Defensa— teniente general Fernández Onofre, impulsó la creación de un plan integral de acompañamiento psicológico y emocional dirigido a los soldados y sus familias, una visión que hoy se materializa en este centro concebido con un enfoque humano, científico y de servicio.

Atención integral e innovación terapéutica

El CISMENFFAA ofrece servicios especializados en psiquiatría general, infantil, geriátrica y de adicciones, además de psicología clínica, educativa, organizacional y de emergencia, junto con programas de neuropsicología, psicometría y musicoterapia, siendo esta última la primera en ofrecerse de manera pública en el país.

Entre sus programas más innovadores destacan el Club de Parejas “Alianza Plena”, el Club Infantojuvenil “Radar Juvenil” y el Club de Familia “Todos Somos Uno”, diseñados para fortalecer la comunicación, los valores y los vínculos afectivos dentro de la comunidad militar.

Asimismo, incorpora servicios de telepsiquiatría y telepsicología, que permitirán ofrecer atención profesional sin importar la ubicación geográfica del usuario.

Acompañamiento de autoridades y líderes del sector público y privado

En la ceremonia estuvieron presentes el ministro de Salud Pública, doctor Víctor Atallah; los señores René Grullón y Manuel Jiménez, del Grupo Popular; la procuradora general de la República, magistrada Yenny Berenice Reynoso; así como miembros del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y otros invitados especiales, quienes resaltaron la trascendencia de esta iniciativa para el fortalecimiento de la salud mental de la familia militar dominicana.

Un modelo pionero en la región

Con su apertura, la República Dominicana se convierte en el primer país de la región en contar con un centro integral de salud mental dedicado exclusivamente a los militares, sus familiares y la ciudadanía, alineado con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Compromiso con el bienestar del soldado y su familia

El Centro Integral de Salud Mental de las Fuerzas Armadas representa un paso firme en la modernización del sistema de apoyo institucional, reflejando el compromiso inquebrantable del Ministerio de Defensa con el bienestar del soldado y su familia.

Esta iniciativa responde a la convicción de que la fortaleza de una nación no solo se mide por su capacidad militar, sino también por la estabilidad emocional, la salud mental y la calidad de vida de quienes la defienden con honor y sacrificio.

Con la puesta en marcha del CISMENFFAA, las Fuerzas Armadas de la República Dominicana consolidan su visión humanista e institucional, colocando al ser humano —el soldado y su familia— en el centro de todas sus políticas de apoyo, cuidado y dignidad.