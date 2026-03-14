Ministerio Público y DNCD arrestan hombre vinculado a cargamentos de drogas

Por PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ocuparon el pasado año 993 paquetes de cocaína en la provincia La Altagracia, por este hecho arrestaron a un hombre en el sector Prado Oriental del municipio Santo Domingo Este.

Pedro Luis Cordero Espinal también es vinculado a otro cargamento de 643 paquetes de cocaína que fueron incautados en la provincia La Altagracia, durante la puesta en marcha el pasado año de la Operación Leopardo.

Sobre su arresto, las autoridades informaron que, tras una labor de inteligencia, persiguieron una camioneta marca Isuzu, modelo D-Max 4WD, color negro, cuyo conductor al notar la presencia de las autoridades abandonó el vehículo y emprendió la huida, dejándola abandonada en el parqueo de una estación de combustible de la autopista 6 de Noviembre, del sector Engombe, próximo al peaje, la cual fue trasladada a esta DNCD para ser inspeccionada de manera más exhaustiva utilizando escáneres y equipos de rayos X.

El procurador de corte Pedro Medina, adscrito a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto a un equipo de la DNCD, de la Subdirección de Operaciones del Centro de Información y Coordinación Conjunta CICC, arrestaron mediante orden judicial del Juzgado de la Instrucción de La Altagracia a Cordero Espinal durante un allanamiento en un apartamento ubicado en el segundo piso de un edificio de cuatro niveles, color blanco, ubicado en el indicado sector.

Luego fue llevado a la DNCD donde fue examinado por médicos de servicio en esa institución.

A través de un comunicado de prensa se informó que Cordero Espinal será sometido a la justicia en las próximas horas para conocerle medidas de coerción.

Durante el allanamiento fueron ocupadas diferentes evidencias, incluyendo una caja de empaque, identificada como «GPS Anti-theft Terminator / Advanced Detector», descrita como detector avanzado de señales GPS, SPY y de monitoreo, una libreta de pasta dura que contiene anotaciones manuscritas con registros de transacciones económicas fechadas e identificadas bajo las categorías «Boat» (embarcación), «OIV» y «Pedro», en las que se consignan cantidades con sus respectivas fechas, totalizadas por períodos mensuales, abarcando registros desde febrero hasta agosto de 2025, con una meta o proyección inicial anotada en la primera página de $10,000,000 para el año 2025.

Igualmente, fue ocupada una billetera tipo portafolio de viaje, así como diferentes tipos de documentos, un carnet oficial a su nombre del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Norte, un carnet de prensa, varios billetes de pesos colombianos, dólares estadounidenses, certificados de propiedad de vehículos y teléfonos celulares, además de tarjetas de crédito, entre otras evidencias.

Vinculación a cargamentos de drogas en el este

Cordero Espinal es vinculado a los 993 kilogramos de cocaína incautados el 25 de abril de 2025 en La Altagracia, en una embarcación de 32 pies de eslora con dos (2) motores fuera borda de 300 HP, marca Yamaha, ubicada en la Marina Ocean 21, Cap-Cana, específicamente en el embarcadero frente a la Villa No. 8, Cap-Cana. En este caso fueron arrestados en flagrante delito los nombrados Pablo José Rodríguez Irizarry, Carlos Javier Fuentes Torres y Rubén Darío Féliz Garo, quienes son procesados por su vinculación al lavado de activos y tráfico de drogas.

De igual manera, se les vincula a otros 643 paquetes de cocaína ocupados también en la provincia La Altagracia durante la puesta en marcha de la Operación Leopardo.

Dicha operación, encabezada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, contó con la cooperación internacional de la Administración para el Control de Drogas (DEA), de Estados Unidos.

En el transcurso de esa operación fueron arrestados Daniela Amancio Olavarría, Rafael Torres Díaz, Wilson Rafael Inirio y Néstor Julio Rodríguez, quienes, igualmente, son procesados por narcotráfico y lavado de activos.