Miss Universo RD

Por María Hernández

Este domingo 10 de agosto la República Dominicana escogió como su representante para Miss Universo a una dama graciosa e inteligente como Jennifer Ventura, de la provincia de Barahona que se ganó, con su sencillez, el corazón de todos los que la siguieron en el Teatro Nacional Eduardo Brito y a través de los medios de comunicación y redes sociales.

Para obtener su título tuvo que salir como finalista dentro de 20, luego de seis y finalmente de tres en donde quedaron Barahona, Peravia y Punta Cana y por último quedaron Barahona y Punta Cana y ganó Barahona.

Este concurso de belleza, como muchos otros tuvo hechos positivos que resaltar y otros no muy convincentes.

Lo primero que hay que saber es de qué país son los productores de ese evento del que esperábamos, como sucedió saliera la más hermosa representante para el certamen internacional de Miss Universo 2025 que se celebrará en Tailandia a final del mes de noviembre. .

La pregunta es porque los primeros momentos de la entrada del espectáculo y los siguientes daban a entender que se trataba de evento de un país como Estados Unidos o Puerto Rico, de donde se sacaría la representante, no de la República Dominicana por los fríos set musicales que presentaban y donde nuestra música el merengue o la bachata estuvieron ausentes.

Al parecer esa producción se copió de una internacional. Incluso los presentadores fueron de origen extranjero con tantos jóvenes talentosos que tenemos en nuestro país.

Cuando se pensaba que por fin llegaría el momento de nuestro ritmo se dio paso a un cantante urbano.

Dentro de las representantes surgieron nuevos títulos y varias concursantes de una misma provincia y otros títulos innovadores como Miss Cibao, Miss Comunidad Dominicana en Alemania, Miss Santo Domingo Norte, Miss Santo Domingo Oeste, Miss Comunidad Dominicana en USA, Miss Boca Chica, Miss Punta Cana, Miss Santo Domingo Este, Miss Santo Domingo de Guzmán, fueron algunas de las nuevas participantes, que no eran las de las provincias tradicionales.

Lo que quiere decir que unas 12 provincias o más quedaron fuera del certamen, a pesar de que en total eran 29 candidatas.

Muy emotivo el momento en que recordaron las personas que han fallecido ligadas al medio con una interpretación a piano, encendido de velones y al final el vuelo de palomas.

También fue un momento muy agradable cuando hizo su aparición la reina de Miss Universo actual Victoria Kjaer

Confundió un poco a la gente la parte en que se mencionaba la provincia y en otra se mencionaba un municipio o un simple sector de la localidad, como en el caso de Punta Cana, que corresponde a la provincia La Altagracia.

Algunas participantes fueron reconocidas por sus habilidades como Miss Comunicación, María Trinidad Sánchez, Miss Fotografía, Miss Popularidad, Peravia, Miss Sonrisa, La Altagracia, Miss Superación, San Pedro de Macorís, entre otras.

Dentro de las seis finalistas quedaron:

Santo Domingo de Guzmán, Miss Peravia, Miss San José de Ocoa, Miss Barahona, Miss Maria Trinidad Sánchez, Miss Punta Cana.

Un momento diferente se vivió cuando subieron al escenario algunos niños y niñas con condiciones especiales a los que la fundación de Miss Universo RD ayuda, de alguna manera.

El certamen de belleza terminó con la misma frivolidad con que comenzó, aunque con la población alegre de que tienen en la nueva reina una gran representante, como lo demostró en todo el proceso del certamen.