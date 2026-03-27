MMV expresa pesar por fallecimiento de dos periodistas

Fuente Externa

SANTO DOMINGO.- El Movimiento Marcelino Vega (MMV), expreso su pena y dolor ante el fallecimiento de los periodistas Marcelino Cabrera y Elvis Paredes.

Olivo De Leon, coordinador del MMV, informo que Cabrera, nativo de Mao, y quien residio durante años en Estados Unidos, murio tras ser atropellado por un vehiculo cuando termino de cubrir actividades del carnaval en su ciudad.

Mientras que Paredes, de esta capital, fallecio despues de afrontar serios quebrantos de salud.

El cuerpo de Cabrera sera velado en Mao, este jueves 26 de marzo, y sepultado el mismo dia, en el cementerio municipal de esa localidad.

En tanto que Elvis Paredes sera velado en la funeraria Blandino de la avenida Habraham Lincoln.

Paz a las almas de estos dos profesionales del periodismo.