MMV lamenta fallecimiento de periodista Ramón Valdez

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Santo Domingo.- El Movimiento Marcelino Vega (MMV) lamenta, profundamente, el fallecimiento del periodista, escritor, ensayista y gremialista de Hato Mayor, Ramón Fulgencio Valdez, quien desde hace años padecía de diabetes y de los efectos de un Accidente Cerebro Vascular (ACV).

Olivo De León, coordinador del MMV, informó que Valdez, de 75 años, expiró mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Jaime Oliver Pino, del Seguro Social, en San Pedro de Macorís.

Dijo que acorde a las informaciones de Manuel Vega, los restos de Valdez serán velados en la funeraria municipal de Hato Mayor, mientras que la familia pondera si serán sepultados a las cinco de la tarde de este sábado 21 de marzo o el domingo 22, en el cementerio municipal de esa localidad.

El veterano periodista fue fundador, junto a otros colegas suyos, de los periódicos EI Hatomayorense, El Espectador, Razón del Pueblo y El Social. Fue productor del programa «El Fogón Caliente» difundido a través de Varo Visión, canal del que fue director de prensa.

Asimismo, sirvió como corresponsal de los periódicos El Sol y La Noticia; así como de varios noticiarios de radio.

Se desempeñó como dirigente local del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). Autor del libro «Heridas al Silencio»; laboró para la Oficina de Gestión Senatorial de la provincia.

“Pedimos al Todopoderoso que reciba en su Gloria el alma de Ramón Fulgencio Valdez, un periodista que comprendió y honró la responsabilidad social que implica el ejercicio ético de la profesión”, expresó.