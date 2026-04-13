Muere el veterano comunicador Carlos Batista Matos, ícono de la televisión dominicana

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo.– La televisión dominicana está de luto tras el fallecimiento del periodista y productor Carlos Batista Matos, reconocido por su amplia trayectoria en la crónica de espectáculos.

El comunicador, de 75 años, fue encontrado sin vida en su residencia, según reportes preliminares. Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre las causas de su muerte.

Durante décadas, Batista Matos se consolidó como una figura clave del entretenimiento en el país, especialmente por su programa “Con los Famosos”, desde donde entrevistó a destacadas personalidades del ámbito artístico.

Apodado “El Hombre Más Caro”, dejó una huella distintiva por su estilo directo y su influencia en la televisión nacional.

Su partida ha provocado múltiples reacciones en el mundo artístico y mediático, donde colegas y seguidores destacan su legado y aportes al periodismo de espectáculos.