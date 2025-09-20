Moradores de Herrera estallan contra EDESUR

Fuente externa

Moradores del Ensanche Altagracia del sector de Herrera, se manifestaron este sábado, frente a la oficina de EDESUR, Ubicada en la Avenida Isabel Aguiar, exigiendo el cese de los apagones y pidiendo rebaja en las altas tarifas que aplica dicha institución de manera indiscriminada.

Decenas de hombres y mujeres trabajadoras y amas de casa, se mantuvieron lanzando con signa y reclamando no ser castigados con las tandas de apagones, que EDESUR mantiene en el sector. Con apagones que van desde 6, 8 y hasta 12 horas, en algunos casos, los manifestantes exigen que no haya circuitos privilegiados porque todos pagan su energía de manera rigurosa y sin atrasos.

Aclararon los quejosos, que EDESUR es muy diligente suspendiendo el servicio cuando un cliente por alguna razón se atrasa con 1 y 2 días, procediendo de manera inmediata a suspender el servicio de la energía a los clientes.

Los manifestantes dicen que la tanda de apagones sumada a la ola de calor, está trastornado la vida de los ciudadanos de este sector.

Dicen, además que esta institución de los odiosos apagones; ha llevado a la quiebra a decenas de pequeños comerciantes del sector y está incidiendo negativamente en la salud colectiva de nuestros moradores.

Por ultimo advirtieron los protestantes que dé continuar esta situación se verán en la necesidad de lanzarse a las calles, haciendo responsable a las autoridades del sector eléctrico de todo lo pueda ocurrir, producto de esta situación.