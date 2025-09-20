Moradores de Herrera estallan contra EDESUR
Apagones de hasta 12 horas los tienen al borde del colapso
Fuente externa
Moradores del Ensanche Altagracia del sector de Herrera, se manifestaron este sábado, frente a la oficina de EDESUR, Ubicada en la Avenida Isabel Aguiar, exigiendo el cese de los apagones y pidiendo rebaja en las altas tarifas que aplica dicha institución de manera indiscriminada.
Decenas de hombres y mujeres trabajadoras y amas de casa, se mantuvieron lanzando con signa y reclamando no ser castigados con las tandas de apagones, que EDESUR mantiene en el sector. Con apagones que van desde 6, 8 y hasta 12 horas, en algunos casos, los manifestantes exigen que no haya circuitos privilegiados porque todos pagan su energía de manera rigurosa y sin atrasos.
Aclararon los quejosos, que EDESUR es muy diligente suspendiendo el servicio cuando un cliente por alguna razón se atrasa con 1 y 2 días, procediendo de manera inmediata a suspender el servicio de la energía a los clientes.
Los manifestantes dicen que la tanda de apagones sumada a la ola de calor, está trastornado la vida de los ciudadanos de este sector.
Dicen, además que esta institución de los odiosos apagones; ha llevado a la quiebra a decenas de pequeños comerciantes del sector y está incidiendo negativamente en la salud colectiva de nuestros moradores.
Por ultimo advirtieron los protestantes que dé continuar esta situación se verán en la necesidad de lanzarse a las calles, haciendo responsable a las autoridades del sector eléctrico de todo lo pueda ocurrir, producto de esta situación.