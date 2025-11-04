Movimiento Municipal Alfa celebra Asamblea Constitutiva en respaldo de Plinio Llaverías a la Alcaldía de Santo Domingo Este

Fuente externa

Santo Domingo Este,. En el marco de su Asamblea Constitutiva, el Movimiento Municipal Alfa reunió a líderes comunitarios, vecinos, jóvenes, profesionales y representantes de diversos sectores para expresar su firme respaldo a la candidatura de Plinio Llaverías a la Alcaldía de Santo Domingo Este.

La apertura oficial del evento estuvo a cargo de la vicepresidenta del movimiento, Fe María Vicent, quien ofreció unas palabras cargadas de convicción y esperanza. En su intervención, Vicent hizo un llamado a la unidad de todos los ciudadanos del municipio, exhortándolos a sumarse a la causa del Movimiento Municipal Alfa como vía legítima para recuperar la dignidad, la transparencia y el desarrollo de Santo Domingo Este.

Durante el acto, Llaverías pronunció un discurso enérgico y emotivo, denunciando el abandono institucional que sufre el municipio bajo la actual gestión. “No venimos a pedir paciencia, venimos a reconocer el hartazgo del pueblo”, afirmó, señalando múltiples fallas en la administración local, desde la falta de transparencia y rendición de cuentas hasta el deterioro de los servicios públicos, el descuido ambiental y el irrespeto a los valores comunitarios.

El dirigente también denunció el incumplimiento en el pago de prestaciones laborales a empleados desvinculados, la privatización de servicios funerarios y la colocación de vertederos improvisados en plena vía pública, generando caos y afectando la libre circulación.

Ante este panorama, el Movimiento Municipal Alfa se presenta como una alternativa ética, organizada y comprometida con la transformación de Santo Domingo Este. “Alfa es comunidad organizada, es dignidad en acción, es la voz del pueblo que no se vende, que no se rinde, que no se calla”, proclamó Llaverías.

La Asamblea Constitutiva reafirmó el compromiso del movimiento con una gestión municipal transparente, eficiente, humana y respetuosa de los valores cristianos. “No venimos a prometer milagros, venimos a garantizar resultados”, expresó el candidato, destacando que Alfa cuenta con el equipo, la visión y la voluntad para liderar el cambio que el municipio merece.

Durante el encuentro, el coordinador general del Movimiento Municipal Alfa, Manuel Salazar, también tomó la palabra para destacar la solidez organizativa del movimiento y su creciente respaldo popular. “Alfa no es solo una propuesta, es una fuerza en marcha. Este movimiento será gobierno municipal en Santo Domingo Este, porque representa lo mejor de nuestra gente: compromiso, capacidad y dignidad”, afirmó Salazar ante los aplausos de los presentes.

Asimismo, Lourdes Vásquez, secretaria de la Mujer del Movimiento Municipal Alfa, motivó a los presentes destacando el sólido crecimiento que ha tenido la organización en torno a la participación activa de las mujeres del municipio. “La mujer de Santo Domingo Este está despertando, está organizándose, está liderando. Y seguiremos creciendo”, expresó con entusiasmo, reafirmando el compromiso del movimiento con la equidad, la inclusión y el protagonismo femenino en la transformación municipal.

El evento concluyó con una convocatoria abierta a todos los sectores de Santo Domingo Este para sumarse a esta causa transformadora. “La esperanza está organizada, y se llama Movimiento Municipal Alfa”, sentenció Llaverías, marcando el inicio de una nueva etapa en la lucha por un gobierno municipal con rostro humano.