Muere la esposa del ex primer ministro Jhalanath Khanal

Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro Jhalanath Khanal, murió después de ser incendiada dentro de su casa.

El incidente ocurrió en su residencia en Dallu, donde, según se informa, los manifestantes la atraparon dentro y prendieron fuego a la casa.

Fue trasladada de urgencia al Hospital de Quemados de Kirtipur en estado crítico, pero falleció a causa de las heridas durante el tratamiento, según fuentes familiares.

El incidente se suma a la creciente lista de víctimas y agudiza la preocupación por el giro violento de las manifestaciones nacionales de la Generación Z. Las autoridades aún no se han pronunciado sobre el ataque.