NY: Ramona Almonte ve diáspora dominicana exige nuevos liderazgos

Fuente externa

NUEVA YORK.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) necesita renovarse, con dirigentes que conecten y muestren interés en el bienestar, crecimiento y desarrollo de sus comunidades, a juicio de Ramona Almonte (Monin), quien aspira a la presidencia de la Mujer en la seccional de Nueva York de esa organización.

«Nuestra diáspora exige nuevos liderazgos. La comunidad dominicana en el exterior, especialmente en Nueva York, ha adquirido un papel fundamental en los procesos electorales. Su crecimiento y desarrollo han cambiado la forma en que se relaciona con la política», explicó Almonte, oriunda de Pedernales y quien lleva más de dos décadas residiendo en la ciudad de Nueva York, donde ha desarrollado una amplia trayectoria política y comunitaria.

En este contexto, indicó que «partidos como el PRM enfrentan el reto de adaptarse a nuevas generaciones que buscan representación real y participación activa. Ya no se trata solo de tradición, sino de conexión».

Advirtió que la falta de renovación y apertura limita el crecimiento político, por lo que considera que es necesario integrar nuevas ideas, jóvenes líderes y escuchar más a la comunidad.

«La comunidad dominicana en Nueva York se ha convertido en un actor clave dentro de la política de la República Dominicana. Sin embargo, no todos los partidos han sabido adaptarse a esta realidad cambiante», subrayó Almonte, quien actualmente ocupa el cargo de directora de Asuntos Comunitarios en el Consulado Dominicano.

Opinó que la política debe evolucionar junto con la sociedad. De lo contrario, perderá su relevancia y apoyo. «En ese sentido, consideramos que el principal problema en el PRM no es solo la falta de liderazgo joven, sino la resistencia al cambio dentro del partido», abundó la también activista comunitaria.