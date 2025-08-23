“Onda tropical dejará lluvias este sábado, según Indomet”

Fuente externa

Santo Domingo, R. D. – El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este sábado que una onda tropical localizada sobre Puerto Rico estará generando condiciones favorables para un incremento de las precipitaciones en gran parte del territorio nacional durante el día de hoy.

Los meteorólogos José Medina y Jesús Beltré, indicaron que, en horas de la mañana, se observarán nublados acompañados de aguaceros dispersos en provincias del este y nordeste, como La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná y María Trinidad Sánchez.

Asimismo, precisaron que, en la tarde, los efectos de esta onda tropical se sumarán a los asociados al ciclo diurno, generando nublados con fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento en diversas localidades de Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, La Romana, el Gran Santo Domingo, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Peravia, Azua, Independencia, Bahoruco, Elías Piña, San Juan y Dajabón.

Puntualizaron que, al iniciar la noche, estas precipitaciones tenderán a disminuir de manera gradual, dando paso a un cielo con nubes dispersas y escasas lluvias en la mayor parte del país.

En cuanto a las temperaturas, el organismo advirtió que continuarán bastante calurosas, con valores mínimos entre 22 °C y 24 °C, y máximos que oscilarán entre 33 °C y 35 °C. Recomendó a la población mantenerse hidratada, vestir ropas ligeras y de colores claros, y evitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Vigilancia ciclónica

El Indomet señaló que actualmente mantiene en vigilancia dos áreas de interés. En primer lugar, una vaguada al noreste de las Antillas Menores, localizada a unos cientos de kilómetros al norte de estas islas, con una probabilidad de 80 % para convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas, y de 90 % en los próximos siete días. En segundo término, observan una onda tropical en el Atlántico Tropical Central, que muestra algunos signos de organización, con una probabilidad de desarrollo ciclónico de 10 % en 48 horas, y de 20 % durante los próximos siete días.

La institución aseguró que mantiene un seguimiento continuo de estos fenómenos, y exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las actualizaciones sobre su evolución, a través de sus canales oficiales.