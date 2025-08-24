Partido Primero la Gente ratifica su compromiso con el país, ve positiva mejoría de infraestructuras viales

Fuente externa

Santo Domingo.- El Partido Primero la Gente (PPG) ratificó este domingo su compromiso con el desarrollo integral de la Republica Dominicana, al tiempo que calificó como positivos los esfuerzos que realiza el gobierno del presidente Luis Abinader para mejorar las infraestructuras viales del país, para lo cual falta poner en operación varios corredores y las rutas alimentadoras.

En ese sentido, el presidente del PPG y senador por la provincia Santiago Rodríguez, Antonio Marte Familia, consideró oportuno que el Gobierno priorice la aceleración de los trabajos del Sistema Integrado de Transporte para el Gran Santo Domingo (SIT-SD), lo que el legislador y líder político calificó como “elemento de primer orden para lograr el descongestionamiento de las vías del Distrito Nacional y los municipios circundantes”.

“Todo esto debe hacerse sin descuidar a las demás provincias, que es lo que ha hecho el presidente Luis Abinader, hay que reconocérselo, cuando entrega obras como las circunvalaciones de Azua, Bani, San Francisco de Macorís, Navarrete y otras vías no menos importantes en todo el territorio nacional”, dijo Antonio Marte Familia.

El presidente del PPG habló en el marco de una asamblea de dirigentes del Gran Santo Domingo, que se reunieron con el liderazgo “pepegeista” para entregar los listados complementarios de sus respectivas estructuras municipales, distritales y de circunscripciones, llevadas de siete a veintiún miembros como establecen los estatutos de esa organización.

Según el PPG, la esperanza de la ciudadanía para movilizarse de mejor forma está puesta en la culminación del Sistema Integrado de Transporte para el Gran Santo Domingo (SIT-SD), que incluye los sistemas de monorrieles, trenes rápidos, metros y teleféricos, al igual que los corredores de la John F. Kennedy, la Jacobo Majluta, Pantoja, Los Girasoles, Carretera Mella, Autopista Las Américas y otros.

El PPG también cree de rigor que este programa incluya la tarifa integral, de manera que con la misma tarjeta el usuario pueda abordar todos los sistemas de movilidad sin mayores inconvenientes.

“Y que en el caso del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, esta tarifa integral incluya las provincias vecinas al Gran Santo Domingo como San Cristóbal y Monte Plata, por ejemplo”, dice el Partido la Gente en un documento entregado en el referido encuentro.

El TRAE un alivio para familias de bajos ingresos

Por otro lado, el Partido Primero la Gente (PPG) consideró que un hecho positivo puesto en marcha por el Gobierno es el Sistema de Transporte Escolar (TRAE), ya que el mismo trae un significativo alivio para las familias carenciadas cuyos presupuestos les limita para trasladar a sus hijos en edad escolar hacia los centros educativos y viceversa.

Considera el Partido Primero la Gente (PPG) que el Sistema de Transporte Escolar (TRAE) es, asimismo, una mayor seguridad para que los niños puedan asistir a sus centros educativos, lo que se complementa con el desayuno, el almuerzo y la merienda que se les proporciona en las escuelas.

El PPG estima que este es el mejor estimulo y promueve que las familias tengan niños sanos y seguros en todas las escuelas de Republica Dominicana, “como una revolución social que ningún otro gobierno ni presidente alguno había hecho en nuestro país”.

“Con los corredores, el Metro, el Teleférico, los monorrieles y el TRAE, está más que demostrado que se está priorizando la necesidad de las personas y promoviendo sistemas de transporte eficientes y accesibles, en lugar de enfocarnos en vehículos individuales”, plantea el PPG.

En ese sentido, el Partido Primero la Gente (PPG) concluye señalando que esto implica considerar cómo el transporte masivo puede mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, conectar comunidades e impulsar el desarrollo económico de los pueblos.