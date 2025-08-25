Peña Gómez y su discípulo más aventajado

Por Felipe Castro

Nacido en la pobreza extrema, en época de segregación racial, bajo la influencia de una descarnada lucha de clases, hijo de madre soltera, con el color de la noche más oscura, perseguido por sus revolucionarias ideas, vilmente vejado, intrigado, traicionado y vilipendiado, a pesar de todo eso, a fuerza de talento, José Francisco Peña Gómez, no cedió, ni la billonésima parte de una UMA (unidad de masa atómica) frente a su propósito de alcanzar el bienestar social en favor de su pueblo, basado en los más altos valores éticos, democráticos y por el fortalecimiento institucional de la nación, legado que su partido le hace deshonor salvo raras excepciones.

A excepción, Rafael Fafa Tavera y los fenecidos Hugo Tolentino Dipp, Evelisse Prats de Pérez, Tirso Meja Ricart y Leonor Sánchez Baret; discípulos aventajados del Dr. Peña Gómez, quienes emularon el legado dejado por el indiscutido líder.

En honor al Dr. José Francisco Peña Gómez, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) está en la imperiosa necesidad de rescatar el ideario ideológico de “primero la gente”, sobre la base de promocionar como conquista de Estado, la democracia y la libertad, con educación, salud y seguridad ciudadana, distribuida en justicia y equidad, en apoyo al legado histórico echado al zafacón de la historia por a sus legatarios del partido del líder histórico, ido a de tiempo, José Francisco. Peña Gómez.

La perención de la obra de Peña Gómez, la ha frenado el benjamín de los lideres del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara, ya que, pisando sobre las huellas del fenecido líder, está impregnando de esperanza a los sectores progresistas y revolucionarios, dentro y fuera del PRM. Quien aspira a la presidencia de la República, para desde allí, hacer realidad los postulados de cambio, soñados por el histórico líder, cuya principal prioridad fue “primero la gente”, slogan que Gómez Mazara desde la presidencia de la República se ha obligado a honrar.

Al igual que Peña, guardando la distancia, a Guido Gómez le han puesto todo tipo de barreras en el camino, por su lucha en favor de valores y principios democráticos.

En su trayecto política, a Gómez Mazara, le han traicionado, intrigado y vilipendiado, tan solo por tomar con vehemencia la antorcha de lucha de su líder histórico, Peña Gómez.

A Gómez Mazara, al igual que a Peña Gómez, lo obligan a actuar siempre a la defensiva; si aspira a un puesto político, le hacen fraude, o le cambian la regla del proceso para que no alcance su meta. No conforme con eso, dentro del PRM, sus contrarios políticos, mediáticamente, les intrigan tratando de hacer creer que sus defensivos argumentos son peleas irracionales.

El Dr. Guido Gómez Mazara es axiomáticamente sinónimo del cambio alternativo. Es el antimonio del saqueo estatal, de los anti valores y de la post verdad, como principio de manipulación; valores por lo que murió su maestro y líder, José Francisco Peña Gómez, sobre cuyas huellas, pisa Gómez Mazara, quien debe ser presidente de la República, para completar la obra inconclusa del Histórico líder.

[email protected]