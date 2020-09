Personas que violaban el toque de queda dan una golpiza al periodista Juan Francisco Pérez Ruiz, en Los Mina

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +557 Nuevos 99,333 Fallecidos: +5 Nuevos 1,845 Recuperados: 72,567 Activos: 24,921

Por Robert Vargas

El periodista Juan Francisco Pérez Ruíz, director del portal Santo Domingo a Diario ha denunciado esta noche que fue víctima de una golpiza que se la propinaron personas que violentaban el toque de queda en el entono del Parque Las Palmas Juan Almonte, de Los Mina.

Según Pérez Ruíz, quien reside en el entorno, él observó el momento en que una patrulla de la Policía Nacional llegó al parque, que estaba repleto de personas a pesar del toque de queda, y desde su residencia comenzó a grabar con su cámara de vídeo, lo que habría molestado a algunos de los estaban en el parque y en una fiesta a pesar del toque de queda.

Explicó que varios llegaron hasta el frente de su vivienda y lo insultaron y amenazaron “porque yo estaba grabando para informar lo que estaba sucediendo”.

-“Cuando bajé y salí a la calle a cuestionarlos por sus insultos, varios de ellos me dieron una golpiza y, de no ser porque algunas personas intervinieron en mi defensa, me habrían matado”, dijo Pérez Ruéz, quien entregó a Ciudad Oriental fotografías que muestran evidencias de los golpes que padeció.

Según su explicación, hace poco él publicó un vídeo en las redes sociales en el que se mostraba a una multitud violando el toque de queda y exponiéndose ellos y a los demás al contagio por el coronavirus y desde entonces algunos de los que violan el toque de queda están molestos con él.

-“Eso hay que acabarlo y no vamos a dejar de denunciarlo. Además, no abandonaré mi casa”, explicó el periodista.

Esta tarde, después del inicio del toque de queda, el parque Las Palmas Juan Almonte estaba repleto de personas bebiendo y solo se retiraron después de que llegó la Policía y los obligó a a abandonar el lugar.