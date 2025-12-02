Fuente Externado

Santo Domingo. — El Secretario General del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, calificó como “un exceso” la intimación realizada por la Junta Central Electoral (JCE) a la manifestación convocada por la Fuerza del Pueblo, advirtiendo que esta acción se suma a una tendencia preocupante de los órganos electorales a interferir en los derechos constitucionales y en la autonomía de los partidos políticos.

Durante su participación en el programa El Gobierno de la Tarde, Pujols expresó que la decisión de la JCE “se parece demasiado a lo que ya hemos visto en varias sentencias del Tribunal Superior Electoral”, las cuales —según explicó— “han pretendido intervenir en la vida interna del PLD, en otro exceso institucional”.

Aunque aclaró que “ese es otro tema”, subrayó que ambos casos revelan un patrón que debe ser observado con responsabilidad:

“Los partidos políticos tienen autonomía, y esa autonomía está protegida por la Constitución. Y el pueblo dominicano tiene derecho a marchar, a reunirse y a expresar sus ideas, incluso políticas. Eso no se limita por simpatías ni por colores.”

Pujols también afirmó que, a pesar de que la Fuerza del Pueblo no se pronunció cuando el TSE y otras instituciones han pretendido afectar la vida interna del PLD, nuestro partido sí defenderá el derecho de todos los ciudadanos y organizaciones políticas a expresarse y participar políticamente en el marco de la Constitución.

“Esto no se trata de coyunturas. Se trata de defender el sistema de partidos y la libertad democrática del país. Cuando se limitan injustificadamente estos derechos, se afecta a toda la democracia.”