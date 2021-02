Policía ocupa 18 armas de fuego, 4 bélicos y apresa 17 individuos en SDE y Boca Chica

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +419 Nuevos 224,538 Fallecidos: +21 Nuevos 2,864 Recuperados: 169,843 Activos: 51,831

Fuente: PN

Santo Domingo Este.- La Dirección Regional Santo Domingo Oriental de la Policía Nacional, ocupó 18 armas de fuego, cuatro de ellas en horario de toque de queda y tres en poder de prófugos de la justicia, en operativos preventivos realizados en las últimas horas en este municipio y en Boca Chica.

En esas operaciones, se ocuparon, además, tres armas de fabricación casera y una pistola de juguete, siendo detenidos 17 individuos, incluyendo los tres prófugos, que ya fueron entregados al Ministerio Público,

En los operativos participaron oficiales de la Policía Preventiva y de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), de los municipios Santo Domingo Este y Boca Chica.

Entre los detenidos en horario del toque de queda, figuran Víctor Salas, en el sector Invivienda, con una pistola, cuya marca es desconocida (no legible), No.396483, con su cargador y 13 cápsulas, y en Los Mina, Luis Carlos Báez Martínez, con una pistola marca Taurus Millennium, Cal. 45mm., No. NZG65960, con su cargador y dos cápsulas para la misma. Armas, armas, sin ningún tipo de documentos.

Tres prófugo de la justicia

Otro detenido fue Wellington Rafael Labour Bonifacio (a) El Grande, de 29 años y residente en la calle San Lorenzo, No. 13, sector Los Mina, pistola marca Arcus, Cal. 9mm, No. 26EF400090, que portaba de manera ilegal. Este individuo estaba prófugo de la justicia, por homicidio, y contra él se había emitido la orden de arresto No. 973-2020-EMES-08197.

También fue atrapado Fernando Brito Jiménez, con una pistola marca Bersa, Cal, 9mm, No. 709370, con su cargador y 10 cápsulas, amparada con licencia vencida del año 2015, quien al ser depurado figura con un registro por homicidio, en el 2003.

Igualmente, fue capturado Ángel Cabrera Henríquez, con una pistola, marca desconocida (no legible), No. EJC-17100109, con su cargador y cuatros cápsulas, que porta de manera ilegal.

La Policía informó que tanto Brito Jiménez como Cabrera Henríquez figuraban prófugos de la justicia y eran buscados por homicidio.

Mientras que en la Avenida Ecológica, en un puesto de retén, fue apresado Raymond Darío Pérez Cuevas, a bordo de un vehículo Toyota Tacoma, placa No. L273890, portando una pistola marca ZC, No.C-8909, con 10 con su cargador y 10 cápsulas, sin ningún tipo de Documentos.

De fabricación casera

En el sector Villa Liberación, de Santo Domingo Este, fue detenido delinquiendo un menor de 16 años, con pistola de fabricación casera (bélico).

Asimismo, la Policía ocupó un arma similar, en unos matorrales del sector La Caleta, municipio Boca Chica, dejada abandonada por un individuo que al notar la presencia de una patrulla de la institución, salió huyendo por unos callejones.

Otro detenido fue Fernando José Sosa Rosario, quien fue sorprendido portando un arma no real (bélico), a bordo de una motocicleta AX100, en el sector Tropical del Este, de Los Frailes.

En el sector Los Tanquecitos, de Boca Chica, fueron detenidos Julio César Natera y Yoendri Fernández, portando una pistola de juguete, que parecía real, a bordo de la motocicleta marca Gato, modelo X1000 CG, de color negro, placa K1241671.

En un operativo preventivo, en La Caleta, también fue detenido Andrés Pérez Compres, con una pistola Raven, Cal. 25, serie 1482963, sin ningún tipo de documentos, así como RD$47,050.00 y US$592.00 a bordo de una jeepeta marca Tucson.

Arma y chalecos

En un allanamiento realizado en la calle Miguel Díaz, del sector El Almirante, fue detenido Rafi de León, a quien se le ocupó una pistola marca Glock, dos cargadores y 47 cápsulas, así como dos chalecos antibalas, dos llaves ajustable, una llaves a presión, un pata de cabra y una mochila conteniendo, entre otros objetos, un frasco de veneno Nan, de alta peligrosidad y dos pares de tenis.

Asimismo, la Policía informó que tras verse perseguido y acorralado por agentes de la Policía, Yeraldi Frank Helleis Javier se apersonó al cuartel de la institución en el sector El Almirante y entregó pistola marca Taurus, modelo 809, No. TF053458, de la cual había sido despojado un agente policial.

Las armas ocupadas y los detenidos fueron puestos bajo control del Ministerio Público.