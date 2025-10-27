Premios La Flor otorgará reconocimiento especial a Danylsa Vargas por labor periodística”

Fuente externa

La periodista y comunicadora Danylsa Vargas, fue seleccionada por el Comité Organizador de Premios La Flor 2025, para recibir un reconocimiento especial por su trayectoria y labor periodística.

Vargas, quien cuenta con 20 años de experiencia en el ejercicio periodístico, así como coordinadora del espacio radial Panorama de la Tarde de 5 a 7 pm; directora y productora de En el Lente con Danylsa Vargas y co-conductora de Infórmate por RNN canal 27, expresó su agradecimiento a esta distinción, “que solo busca darnos más impulso para que a través de la comunicación, ser la voz de quienes nos necesitan”.

Premios La Flor es una plataforma que, durante quince años consecutivos, ha celebrado el esfuerzo, la excelencia y el impacto de hombres y mujeres que con su talento, compromiso y dedicación contribuyen al desarrollo de la sociedad dominicana. Este galardón simboliza la gratitud y admiración hacia aquellos que inspiran, transforman y dejan huellas positivas en su entorno.

Esta “Gala con Propósito” no solo busca exaltar logros profesionales, sino también destacar los valores humanos, la solidaridad, la vocación de servicio y el amor con el que cada homenajeado realiza su labor.

El reconocimiento especial se entregará en el marco de la XV edición de la Gala Nacional, a celebrarse el 25 de noviembre en Santo Domingo.