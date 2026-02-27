Fuente Externa

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader acompañado de la vicepresidenta, Raquel Peña y de la primera dama, Raquel Arbaje, asistió al Tedeum en la Catedral Primada de América, con motivo de la celebración del 182 aniversario de la Independencia Nacional.

La solemne ceremonia religiosa inició con la llegada del Jefe de Estado, quien recibió los honores de estilo por su investidura, con una salva de 21 cañonazos.

La homilía, fue oficiada por el arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, quien compartió un mensaje de esperanza, invitando a los dominicanos a avanzar con fe, compromiso ético y sentido de responsabilidad histórica, confiando en que la nación puede construir un futuro más justo, fraterno y solidario.

“Es tiempo de que los hombres y mujeres de buena voluntad, sin importar afiliaciones políticas, se unan para rescatar los valores que nos distinguen como nación. Sólo así podremos honrar el legado de Duarte y construir un país digno de todos los dominicanos y dominicanas”, expresó.

Durante la homilía, el arzobispo coadjutor exhortó a fortalecer la identidad nacional, la ética y los valores cristianos como pilares del futuro del país.

«Aprovechemos la ocasión para pedir a todos los estamentos de la sociedad, líderes políticos, funcionarios públicos, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, profesionales

organizados y también nosotros las iglesias, todas las iglesias, que asumamos la tarea de vivir y educar de acuerdo a la ética y con los valores de la honestidad, la equidad, la verdad, el trabajo,

la responsabilidad, el respeto, la solidaridad, la fraternidad, la justicia, la hospitalidad y el amor en la familia”, dijo.

En su mensaje, monseñor Morel Diplán explicó que la celebración tenía tres propósitos fundamentales: agradecer a Dios por la independencia, la libertad, la soberanía y la democracia; reflexionar sobre el compromiso ciudadano con la patria; y orar por el país y por quienes tienen la responsabilidad de dirigirlo.

Al recordar la gesta independentista, el prelado resaltó la figura de Juan Pablo Duarte como ideólogo y visionario de la nación, así como el sacrificio de los padres de la patria Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, junto a próceres y heroínas como María Trinidad Sánchez, Concepcion Bona, Juana Saltitopa y Gregorio Luperón, quienes defendieron la soberanía y consolidaron la identidad nacional.

“Este acontecimiento nos motiva a celebrar y agradecer el esfuerzo de estos hombres y mujeres que llenos de patriotismo no dudaron un solo instante en sacrificarse por la patria.”, expresó, al tiempo que recordó la célebre frase de Duarte: “Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor”, resaltando que ese principio continúa vigente como llamado permanente a la responsabilidad histórica.

Durante su homilía, el arzobispo advirtió que la sociedad dominicana, al igual que el mundo, enfrenta una profunda crisis moral que trasciende lo económico y lo político. Señaló que la pérdida de valores fundamentales, la falta de respeto a la autoridad, la promoción de conductas alejadas de la ley natural y el debilitamiento del compromiso ético representan desafíos que deben ser afrontados con firmeza y unidad.

En ese sentido, hizo un llamado a fortalecer la educación integral desde la familia y las escuelas, promoviendo virtudes como la honestidad, la justicia, la prudencia, la responsabilidad, la solidaridad y el amor a la patria. Asimismo, instó a las instituciones públicas y privadas a velar por que los contenidos formativos de las nuevas generaciones estén sustentados en valores éticos y morales sólidos.

Monseñor Morel Diplán también exhortó a los líderes políticos, funcionarios, empresarios, organizaciones sociales e iglesias a trabajar unidos por el bien común, destacando que la construcción de una nación fuerte requiere coherencia moral y compromiso colectivo.

Deposita ofrenda floral en honor a los Padres de la Patria

Posteriormente, el presidente Luis Abinader, acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña y la primera dama Raquel Arbaje, depositó una ofrenda floral en el Altar de la Patria, en el marco de la conmemoración del 182.º aniversario de la Independencia Nacional y el 163.º aniversario de la Restauración de la República.

A su llegada al mausoleo, el jefe de Estado recibió los honores correspondientes a su investidura, incluyendo una salva de 21 cañonazos. Acto seguido, se dirigió al lugar donde reposan los restos de los padres fundadores de la nación, Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, ante cuyos restos rindió tributo en nombre del pueblo dominicano.

Acompañaron al presidente Abinader los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos; de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; los ministros de la Presidencia , José Ignacio Paliza; Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella; de Educación, Luis Miguel de Camps; de Interior y Policía, Faride Raful; de Industria, Comercio y Mypimes, Eduardo Sanz Lovatón; de Trabajo, Eddy Olivares; de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; de la Juventud, Carlos Valdez; de Medio Ambiente, Paíno Henríquez; de la Mujer, Gloria Reyes, de Energía y Minas, Joel Santos; entre otros.

Además, los comandantes, del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez; de la Armada, contralmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez; de la Fuerza Aérea, mayor general piloto Floreal Suárez Martínez; así como los directores, de la DNCD, José Manuel Cabrera Ulloa; de la Dirección General de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester; de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz; el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán.