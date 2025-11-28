Fuente Externa

Santo Domingo.— El presidente Luis Abinader dio este jueves el primer palazo para la construcción del megaproyecto City Center by Lady Lee, un complejo que, afirmó, transformará el desarrollo urbano y comercial de Santo Domingo Este, el cual generará más de 6,000 empleos y cuenta con una inversión de 700 millones de dólares.

Durante el acto, el mandatario destacó que la obra simboliza el impulso económico que vive la República Dominicana y resaltó que la empresa Lady Lee, con más de cinco décadas de trayectoria internacional, eligió invertir en Santo Domingo Este por la confianza en el clima económico del país.

Explicó que el proyecto estará ubicado en la Autopista de las Américas, a pocos minutos del Aeropuerto Internacional de Las Américas y con conexión a vías estratégicas y agregó que funcionará como un “centro ciudad” donde confluirán comercio, vivienda, turismo y servicios.

El gobernante informó que City Center generará más de 6,000 empleos directos, además de miles de posiciones indirectas y destacó que la obra se desarrollará con criterios de sostenibilidad, incluyendo sistemas de ahorro energético y manejo responsable del agua y los desechos.

Afirmó que el proyecto abre una nueva etapa de oportunidades para Santo Domingo Este y agradeció a los inversionistas por su confianza en el país.

Clima de estabilidad económica y social

De su lado, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó, destacó que el proyecto cuenta con una inversión de 700 millones de dólares, lo que refleja la confianza del sector privado en la estabilidad del país.

Sostuvo que este megaproyecto representa una transformación real para Santo Domingo Este y para toda la nación, ya que, además de los empleos que generará, activará cadenas de valor, fortalecerá a las pymes locales y abrirá nuevas oportunidades para el talento dominicano.

El ministro Bisonó agradeció a la Corporación Lady Lee por su apuesta al país y afirmó que iniciativas como esta confirman el clima de estabilidad económica y social que impulsa el Gobierno del presidente Luis Abinader. “Santo Domingo Este abre una nueva página, y con ella, la República Dominicana también”, expresó.

Proyecto promete transformar el desarrollo urbano del municipio

En tanto que, el presidente de la Corporación Lady Lee, Rachid Maalouf, dijo que la obra es un ambicioso proyecto de uso mixto que se levantará en Santo Domingo Este y que promete transformar el desarrollo urbano del municipio, integrando áreas comerciales, hoteleras, residenciales y corporativas, configurándose como un complejo de clase mundial.

Maalouf explicó que el proyecto incluirá más de 400 locales comerciales, entre tiendas, restaurantes, gimnasio, cines, casino y servicios médicos y financieros. Además, contará con torres hoteleras, residenciales y de oficinas que complementarán un ecosistema pensado para impulsar la economía local y nacional, así como para generar miles de empleos directos e indirectos. También señaló que la iniciativa irá acompañada de intervenciones urbanas destinadas a mejorar la conectividad y el tránsito en toda la zona.

El presidente de la corporación afirmó que City Center by Lady Lee representa una muestra de confianza en la República Dominicana y en el crecimiento de Santo Domingo Este, agradeciendo el respaldo de las autoridades locales y nacionales.

Dijo que el complejo se proyecta como un espacio donde convergerán comercio, cultura, innovación y sostenibilidad, consolidándose como uno de los desarrollos urbanos más importantes del país.

Asimismo, el alcalde Dio Astacio en sus palabras de bienvenida resaltó que City Center by Lady Lee marcará una nueva era para Santo Domingo Este, al convertirse en un motor de modernización urbana y generación de oportunidades y manifestó que la obra impulsará el desarrollo económico del municipio y simboliza la confianza del sector privado en el crecimiento sostenido de la demarcación.

La bendición del acto estuvo a cargo del obispo de la Diócesis Stella Maris, monseñor Manuel Ruiz.

Estuvieron presentes los ministros de Trabajo, Eddy Olivares; de Educación Superior Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín; los directores de ProDominicana Biviana Riveiro; de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, entre otras personalidades.