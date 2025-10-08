Presidente Abinader destaca estabilidad del sistema financiero nacional con activos superiores a los RD$4 billones y crecimiento ininterrumpido de 85.6%

Conmemora Día Mundial de la Parálisis Cerebral

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader destacó este lunes la estabilidad y confianza del sistema financiero nacional que hoy cuenta con un marco normativo más fuerte, mayor protección al usuario e inclusión financiera.

Al cierre de julio de 2025, el sistema financiero dominicano exhibe activos superiores a los RD$4 billones y un crecimiento ininterrumpido de 85.6%, para un crecimiento anual de 13.2%, dando paso a una cartera de crédito que pasó de RD$1.3 billones a RD$2.3 billones, con un crecimiento promedio anual de 12.9%.

Todo esto gracias a la labor de la Superintendencia de Bancos (SB), entidad que supervisa las entidades de intermediación financiera, cambiarias, fiduciarias y las sociedades de información crediticia; además emite normativas y colabora en la elaboración de reglamentos que promueven el desarrollo del mercado y el fomento de la bancarización.

Acceso al crédito e informe Global Findex

El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, indicó, que a la fecha el país cuenta con más de 2.6 millones de personas con acceso al crédito, lo que representa 622 mil ciudadanos adicionales en los últimos cinco años, siendo esto un factor de desarrollo y empoderamiento.

Según el informe Global Findex 2025 del Banco Mundial, la proporción de adultos con cuentas en instituciones financieras o móviles aumentó de 51% en 2021 a 65% en 2024, reflejando los avances en inclusión financiera.

Rentabilidad y solvencia

El índice de solvencia del sistema alcanzó 18.4% a junio de 2025, superando ampliamente el mínimo regulatorio de 10% y los niveles prepandemia (16.5%), posicionándose por en encima del promedio regional (15.6%), situando a República Dominicana entre los países más sólidos de la región. En cuanto a morosidad y provisiones, la cifra se mantiene en 1.94%, por debajo del promedio histórico (2.05%).

Regulación

En esta gestión, la Superintendencia de Bancos ha emitido 86 normativas orientadas a modernizar el marco regulatorio, con énfasis en la eficiencia operativa, la digitalización y la protección del usuario. Entre las medidas más destacadas figuran la facilidad remota para apertura y cierre de productos financieros, la apertura de cuentas básicas de ahorro para personas y mipymes sin historial óptimo, y el fortalecimiento de la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (ProUsuario).

Protección al usuario e inclusión financiera

En materia de defensa de los derechos financieros, se han atendido 26,734 reclamos, de los cuales el 66% resultó favorable a los usuarios, logrando la devolución de RD$634 millones, casi ocho veces más que en el cuatrienio anterior.

A través de la aplicación ProUsuario, más de 450 mil usuarios activos gestionan consultas, reclamos, alertas y educación financiera.

Además, la SB, mediante el programa Dinero Busca Dueño, ha devuelto RD$342.6 millones a más de 2,600 ahorristas de entidades inoperantes entre 1989 y 2001. Así mismo, las campañas de seguridad digital, “Verifica primero, protege tus datos”, y Misión Centinela, ayudan a prevenir fraudes y esquemas financieros no regulados.

Fortaleza institucional

En el plano institucional, avanza en un plan integral de transformación que abarca gobernanza, tecnología, procesos, infraestructura y desarrollo del talento humano, logrando certificaciones internacionales en gestión de calidad, antisoborno, continuidad del negocio, seguridad de la información, cumplimiento y estándares de auditoría interna.

Su plataforma SIMBAD, reconocida a nivel regional, fortalece la transparencia del sector mediante estadísticas del mercado bancario.

De cara a 2028, la institución se proyecta como una entidad más robusta y cercana a la ciudadanía, comprometida con garantizar un acceso amplio, equitativo y seguro a los servicios financieros.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) felicitó los esfuerzos de las autoridades monetarias y financieras dominicanas por fortalecer el marco regulatorio en beneficio de los usuarios, destacando los avances en protección al consumidor y la aprobación de un nuevo marco de riesgos operativos.

Día Mundial de la Parálisis Cerebral

Durante LA Semana con la Prensa, el mandatario también dedicó unas palabras para conmemorar el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que se celebra cada 6 de octubre con el fin de promover la inclusión y la empatía hacia las personas que viven con esta condición.

Por esta razón, Abinader invitó a la directora de «Nido para Ángeles», Mónica Despradel, quien destacó que más de 75 países en el mundo celebran esta fecha y pidió a los medios y la sociedad en general que se involucren en la promoción y fortalecimiento de acciones sociales en favor de las personas con parálisis cerebral.

Una madre presente en el evento expresó su deseo de que las personas con parálisis cerebral tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente.