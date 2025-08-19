Profesores de la UASD plantean unificarse para exigir un aumento salarial del 30 %

Por la Redaccion

Santo Domingo.– El profesor Ramón Rosario Coco propuso a la Asamblea General de Profesores de la UASD un plan de lucha unitaria para exigir un aumento salarial del 30 % para todos los servidores universitarios, incluyendo docentes, empleados y administrativos.

En un documento dirigido al rector Editrudis Beltrán y a los miembros del Consejo Universitario, Rosario advierte que la situación salarial en la academia estatal ya no da para más y que es necesario “organizarse de manera inteligente y firme” para lograr un reajuste urgente.

Entre las acciones sugeridas están:

Unificar a todos los gremios uasdianos (Faprouasd, Asodemu, Asodemus, Apejuasd, Fed) en una sola asamblea.

Invitar al rector y a las autoridades superiores de la UASD a participar en esa asamblea.

Exigir públicamente el reajuste salarial generalizado.

Recordarle al país que los uasdianos “no han olvidado al pueblo”.

“Vamos por el 30 % con lucha organizada y unificada”, señala el documento, que incluso plantea recurrir a piquetes, marchas y paros escalonados si las autoridades no atienden la demanda.

El profesor, quien se recupera de una cirugía, dejó claro que no podrá asistir físicamente, pero ratificó su apoyo moral y militante a la jornada reivindicativa.