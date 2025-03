Programa de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA) notifica 15 negocios

Fuente externa

El Ministerio de Interior y Policía (MIP) implementó la Operación Garantía de Paz en diversos sectores de Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional, donde fueron notificados 15 negocios de expendio de bebidas alcohólicas por violacion a la ley, hallazgo de armas blancas, obstrucción de la vía pública, contaminación sónica y falta de documentación.

Este operativo fue encabezado por el coordinador general del Programa de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), Marx López, quien dijo que el MIP busca fortalecer el cumplimiento de la ley y garantizar el orden público en el Gran Santo Domingo.

Los negocios notificados por no contar con los permisos reglamentarios y violacion al horario de ventas de bebidas del municipio Santo Domingo Oeste fueron The Vicente Licor, la Parásita Sport Bar, el drinksito, Javis Bar, colmado los Compas, Discoteca Vicente longe, Billar Bloke, Entre Amigos y The Canela Billar.

Por otro lado, fueron notificados en el Distrito Nacional los negocios Silvio El Pulpo, El Angar Cool Bar. Asimismo, el Dope Room, Zona Longe Bar, el Mosquito Social Club por obstrucción del espacio público.

La operación abarcó los sectores del 30 de Mayo, Zona Colonial, San Miguel, los kilómetros, el Café de Herrera, la Isabela Aguilar y el malecón de Santo Domingo.

En el operativo participaron el coordinador general Sur, Francisco Javier Santos; el supervisor Zonal del kilómetro 12 de Haina, teniente coronel Mateo Morillo; por el Distrito Nacional, el coronel José Amado Frías de Jesús, comandante del Departamento C-8, y el teniente coronel Edgar Bidó Sánchez, encargado de la Zona Colonial.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos continuos del COBA para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y contribuir a la seguridad y el bienestar de la población.