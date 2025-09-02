Fuente Externa

Santo Domingo, RD.– Con lágrimas de emoción, la señora Alejandrina de la Cruz, de 64 años, recibió este martes su nueva vivienda, totalmente reconstruida y amueblada, en el sector Capotillo del Distrito Nacional. La entrega fue realizada por los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), cumpliendo con el compromiso del Gobierno de transformar la vida de las familias más necesitadas del país.

La señora Alejandrina relató que anteriormente su hogar estaba en condiciones deplorables, al punto de resultar invivible. “Llovía afuera y también dentro de la casa”, expresó.

“Cuando recibí la visita del director de Propeep, Robert Polanco, la semana pasada, confié en sus palabras. Al día siguiente llegó la brigada y hoy es una realidad: tengo mi casa nueva y mi familia recupera la esperanza”, manifestó con alegría.

La beneficiaria, quien vivía junto a su hija en condiciones infrahumanas, resaltó la sensibilidad y el compromiso de Propeep. “Cuando Robert Polanco vino a mi casa me dijo que si confiaba en el Presidente Luis Abinader, y yo le respondí que sí. Gracias a Dios y a él, hoy tengo mi vivienda digna”, agregó emocionada.

Como cada martes, Polanco encabezó el programa “Cerca de Ti” en el populoso sector de Capotillo, donde destacó que este tipo de acciones reflejan el compromiso del Gobierno de Luis Anibader con las comunidades vulnerables.

“No estamos por encima del pueblo, sino para servir a la gente y llevar soluciones concretas a quienes más lo necesitan”, subrayó.

El funcionario agregó que la intervención integral que desarrolla el presidente Luis Abinader en Capotillo ya muestra resultados tangibles. “Cuando uno se adentra a Capotillo, se siente la vibra de la tranquilidad y la seguridad. Esos son los frutos que ha querido el Gobierno”, aseguró.

Autoridades y líderes comunitarios

Durante la entrega de la vivienda, ubicada en la calle Puerto Plata, Robert Polanco estuvo acompañado por el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Rolfi Rojas; Héctor Luis Bautista; el destacado merenguero Antonio Peter de la Rosa (Omega); y la presidenta de la Junta de Vecinos, Ginamari Cepeda, entre otros líderes comunitarios.