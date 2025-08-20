Propeep entrega cuarto Paseo de los Colores en Capotillo; proyecta populoso sector como cuna del arte urbano

Fuente externa

Capotillo, D.N.-El director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco, inauguró este martes un nuevo Paseo de los Colores en el sector Capotillo, del Distrito Nacional, como parte de las acciones que impulsa la entidad para transformar esa populosa barriada en una moderna galería de arte urbano y un espacio recreativo para el disfrute de las familias.

Polanco explicó que la intervención abarcó 700 metros cuadrados de arte público, incluyendo la fachada de 12 viviendas y áreas de la Escuela Primaria Salomé Ureña, todas convertidas en una galería de murales que exaltan la identidad nacional y la vida cotidiana.

El funcionario destacó que esa es la quinta intervención artística realizada en Capotillo y la cuarta durante su gestión, sumándose a otras en escuelas como La Santa Cura de Ars.

“Este proyecto busca pintar todas las paredes disponibles de Capotillo con puro arte, resaltando a los ciudadanos que se han destacado y fomentando la convivencia en esta comunidad”, expresó Polanco.

El director de Propeep indicó que el mural central de ese Paseo de los Colores rinde homenaje a los Padres de la Patria y a monumentos como la Puerta del Conde y la Plaza de la Bandera, además de resaltar un retrato de Salomé Ureña, acompañado de un fragmento de su poema “El Ave y el Nido”, detalle que no solo honra su legado educativo, sino que además sirve de inspiración para los estudiantes y la comunidad.

Manifestó que la iniciativa forma parte de un plan integral de inclusión social instruido por el presidente Luis Abinader, que busca dignificar los barrios a través del arte y la cultura.

“Este programa será permanente, por lo que Capotillo no solo será recordado por su historia de lucha, sino también por convertirse en un referente y cuna de arte urbano comunitario”, expuso.

Pero, además, Polanco resaltó que el proyecto también tiene un marcado enfoque social, ya que están educando la convivencia, debido a que la familia más cercana es el vecino y entiende que eso es necesario fomentarlo.

Desarrolla programa “Cerca de Ti”

Previo a la entrega del Paseo de los Clores, Polanco participó en el desarrollo del programa “Cerca de Ti”, también es ese popular sector de la capital, donde fueron beneficiadas cientos de personas y en el que participaron líderes comunitarios y representantes de instituciones sociales, que promueven la integración y el bienestar de los residentes.

Sostuvo que con esas acciones, Propeep reafirma su compromiso de llevar soluciones creativas y sostenibles a los barrios, impulsando el orgullo local, la solidaridad y la integración social.

Entre los artistas que participaron en la creación del arte urbano, se destacan Marcel Lombardo, Elvis Pelo Rafael, Briant Castillo, Kelvin Clase, Mino Miranda, José Luis Ortiz, Gersom Rodríguez, Frank Peña, Karina Croussett, Vladimir Rodríguez, Misael Ferreras y Juan Espinal.