Villa Isabela, Puerto Plata– El Gobierno, a través de la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), desarrolló este sábado una jornada de inclusión social “Primero Tú” en el municipio Villa Isabela, provincia Puerto Plata, con la participación de más de 12 instituciones del Estado, que ofrecieron servicios gratuitos de salud, educación, asistencia social y programas de protección a personas en condiciones vulnerables.

La actividad fue encabezada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el director de Propeep, Robert Polanco, quienes destacaron el compromiso del presidente Luis Abinader de acercar las instituciones del Gobierno a la gente, garantizando que los servicios públicos lleguen directamente a las comunidades que más lo necesitan.

Paliza: “En el corazón de toda política pública …está la gente”

Durante su intervención, el ministro José Ignacio Paliza expresó su agradecimiento por la declaratoria de reconocimiento recibida de la alcaldía local, señalando que su compromiso con Puerto Plata y sus comunidades es permanente.

“Yo soy de Puerto Plata, soy de ustedes. De la Isabela he recibido siempre el mejor de los apoyos y hoy estoy aquí para devolver un poco de todo lo que esta tierra me ha dado. Esta jornada trae más de 12 servicios distintos que impactan directamente en la calidad de vida de la gente”, manifestó Paliza.

El funcionario resaltó que cada ciudadano que participe en las jornadas “Primero Tú” recibe asistencia alimentaria, atención médica gratuita, afiliación al SENASA, acceso a pensiones solidarias para adultos mayores, así como los beneficios de programas sociales, como Supérate, entre otros.

“Porque en el corazón de toda iniciativa, de todo esfuerzo, de toda política pública, para el gobierno del presidente Luis Abinader, para nosotros, está la gente. En la gente está nuestro desvelo, están nuestras fuerzas y nuestro compromiso”, puntualizó Paliza.

Polanco: “Seguiremos trabajando por los sectores más vulnerables”

En tanto que, el director de Propeep, Robert Polanco, destacó que la institución ha retomado su agenda de jornadas sociales tras el paso de la tormenta Melissa, reafirmando el compromiso del gobierno con las familias más afectadas y vulnerables.

“Cuánto orgullo sentimos de estar en esta comunidad emblemática, fundada en el segundo viaje de Cristóbal Colón. Estamos aquí por instrucción del presidente Luis Abinader y por la gestión cercana del ministro José Ignacio Paliza, quienes se preocupan no solo por las obras de desarrollo, sino también por el bienestar de los hombres y mujeres humildes de cada municipio”, expresó Polanco.

El funcionario resaltó la participación de entidades como la Armada Dominicana, el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), el SENASA, el Programa Súperate, el INFOTEP y la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, entre otras.

“Seguiremos trabajando por los sectores populares, por los más humildes y vulnerables, tal como ha dispuesto el presidente Luis Abinader”, aseguró Polanco.

Impacto social directo

Durante la jornada, cientos de residentes de Villa Isabela recibieron atenciones médicas especializadas, alimentos, medicamentos, charlas educativas, afiliaciones al seguro familiar de salud, inscripción para pensiones solidarias y otros beneficios.

Las jornadas “Primero Tú” de la dirección general de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), forman parte de una política integral de inclusión social impulsada por el gobierno del presidente Luis Abinader, para acercar los servicios públicos a las comunidades y mejorar la calidad de vida de las familias más necesitadas, especialmente en momentos en que el país se recupera de los efectos de la tormenta tropical Melissa.

Autoridades presentes

La jornada se realizó en el Centro Educativo Padre Boíl y contó con la participación de la senadora Ginette Bournigal, la gobernadora provincial Claritza Rochette, el alcalde Ruddy Leandro Guzmán, el director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez, así como representantes de instituciones públicas, autoridades municipales y líderes comunitarios.