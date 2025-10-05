Por Odalis Sanchez

SANTO DOMINGO, RD.- Las Cotorras de Pueblo Nuevo y las Turistas del Este salieron airosas en la continuación de la etapa regular del XII Torneo Nacional de Baloncesto Superior Interclubes Femenino por la “No Violencia de Género”.

En el certamen compiten 11 equipos, divididos en dos grupos, tiene en opción a la Copa Seaboard “Energía Limpia”, y lo organiza la Federación Dominicana de Clubes (Fedoclubes), que preside el profesor Roberto Ramírez.

En el triunfo de las Cotorras (1-2) ante las Leñeras de Los Mina (1-2), 68-45, en un partido disputado en el polideportivo del club Pueblo Nuevo de Villa Duarte, en Santo Domingo Este, la jugadora Jessica Castillo fue la líder anotadora con 27 puntos más siete rebotes.

A Castillo le respaldaron Nurileysi Batista con 12 tantos, Penélope Pouriet logró un doble-doble de 11 unidades y atrapó 13 rebotes, y Marielis Aquino coló 11 anotaciones.

En la derrota, Brianny Alcántara 17 puntos y tomó siete rebotes, Nahomy Cuevas 12 más ocho rebotes, y Ana Mieses se quedó con nueve encestes.

Batista 31 por Turistas

En el segundo partido del día, las Turistas del Este (3-1) doblegaron 85-67 a las Caribes de Sabana Perdida (0-4), en el polideportivo Raúl Castro, en Santo Domingo Norte.

Miguelina Batista fue la mejor en la ofensiva por las Turistas con 31 puntos y ocho rebotes, Daniela Aybar ligó cifras dobles de 16 tantos y 12 balones capturados, Dannilis Guerrero 11, Brithany Sandoval ocho más 12 capturas y Yensy Agüero seis y 11 rebotes.

Por las vencidas, Alanna Montes de Oca anotó 19 puntos y atrapó ocho rebotes, Noelia De la Rosa 17 y Carmen Rodríguez 10.

La justa cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), que dirige Alberto Rodríguez; el Ministerio de Deportes y su titular Kelvin Cruz, y la empresa Seaboard “Energía Limpia”, en la justa en honor a la “No Violencia de Género”.

Juegos del domingo

La justa sigue este domingo con dos partidos, a partir de las 11:00 de la mañana, San Carlos contra Dinámicas de Los Alcarrizos, en el polideportivo sancarleño, y a la misma hora, las Cañeras de La Romana reciben a las Élites de Yamasá, en el Eleoncio Mercedes.