Qué es el queratocono, la enfermedad que tiene Michael Flores

Por Judith Portorreal

El participante de La Casa de Alofoke 2, Michael Flores, reveló que padece queratocono, una enfermedad que afecta la forma de la córnea y puede provocar visión borrosa o distorsionada. Su testimonio ha generado curiosidad y comentarios en redes sociales, especialmente por su forma característica de entrecerrar los ojos durante el reality.

La oftalmóloga Judith Portorreal, especialista en córnea y superficie ocular, explicó que el queratocono es una condición progresiva en la que la córnea, que normalmente tiene una forma redondeada, se debilita y se va deformando hasta adquirir una forma cónica, lo que interfiere con la manera en que la luz entra al ojo. “Esto hace que la visión se vuelva difusa, distorsionada y difícil de enfocar, especialmente en condiciones de poca luz”, señaló.

La doctora Portorreal indicó que muchas personas que padecen queratocono no lo saben, ya que sus síntomas suelen confundirse con miopía o astigmatismo. “A menudo cambian de lentes constantemente sin lograr ver bien, porque el problema no está en la graduación sino en la estructura misma de la córnea”, explicó.

En el caso de Michael, su gesto frecuente de entrecerrar los ojos no es una manía ni una pose frente a las cámaras, sino un mecanismo natural de compensación visual. “El paciente con queratocono tiende a entrecerrar los ojos para reducir la cantidad de luz que entra y mejorar temporalmente el enfoque”, puntualizó la especialista.

La oftalmóloga también explicó que quienes viven con esta condición suelen ser muy alérgicos, se frotan los ojos con frecuencia y presentan dificultades para ver de noche, ya que las luces de los vehículos se perciben “muy estrelladas” y pueden deslumbrarlos al punto de perder momentáneamente la visión.

“Al igual que Michael, miles de dominicanos viven con queratocono sin saberlo. La buena noticia es que existen tratamientos avanzados que permiten estabilizar la córnea y recuperar una visión más nítida y segura, como el crosslinking corneal y los lentes de contacto de diseño digital”, destacó la Dra. Portorreal.

La especialista hizo un llamado a la población a no normalizar los síntomas visuales y acudir al oftalmólogo ante cualquier dificultad para enfocar, visión doble o sensibilidad a la luz. “El diagnóstico temprano puede marcar la diferencia y evitar que la enfermedad avance hasta etapas en las que la única opción sea un trasplante de córnea”, concluyó.