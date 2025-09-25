Rafael Barías se impone a El Millón en el TBS Distrito 2025

Por Odalis Sanchez

SANTO DOMINGO, RD.- El club Rafael Barias logró este miércoles su primera victoria a expensas del club El Millón, con pizarra de 107-100, en el primer partido de la jornada del día nacional de Las Mercedes en el 49 TBS Distrito 2025.

Los barianos empataron su récord en 1-1, formando parte del grupo B, mientras que los millonarios caen a 0-2.

El importado Austin Trice salió al frente de la ofensiva bariana con 18 puntos; si compatriota norteamericano Jeff Allen tuvo un doble-doble de 15 tantos con 12 rebotes y Bryan Ramirez aportó 15 encestes con seis asistencias.

Tambien aportaron por El Barias, Eusebio Suero al anotar 14 puntos y Luis López coló 13.

Por El Millón, el refuerzo romanense Yeison Colome anotó 28 puntos, nueve rebotes y cuatro asistencias, Jesse Zarzuela marcó 24 unidades, Andrés Fulgencio 17 y con 12 dígitos quedaron Kelvin Jiménez más siete asistencias y y el refuerzo Michael Watkins cerró con cifras dobles de 12 tantos y 13 rebotes.

El partido se escenificó en el Pabellón de Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, sede oficial del evento deportivo capitalino.

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel (PN) Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabeza José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador denla escuadra de San Carlos.

Juegos del viernes

El TBS Distrito 2925 recesa este jueves y dará continuación este viernes con su quinta fecha de celebración de partidos de la serie regular y en esta ocasión correspondiente al grupo B.

A las 7:00 de la noche, se miden los clubes El Millón y Bameso, y a las 9:00, San Lázaro ante Rafael Barías.