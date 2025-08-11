Rafael Castillo denunció Alcaldía impone “desorden y búsqueda” en incautación de motocicletas en SDE

Fuente externa

Santo Domingo Este, R.D.- Rafael Castillo, diputado y vocero de la Fuerza del Pueblo en la cámara baja, acusó a la Alcaldía de Santo Domingo Este de imponer un “desorden y negocio ilegal” en el proceso de registro e incautación arbitraria de motocicletas.

En rueda de prensa, Rafael Castillo aseguró que, en vez de contribuir al orden y la seguridad del transporte en Santo Domingo Este, con la licencia de operación, la alcaldía parece ejecutar un negocio ilegal y violatorio de todos los preceptos legales.

Según explicó Castillo, el cobro de mil pesos (RD$1,000), pesos de licencia de operación para motoconchos y otros motociclistas, así como la incautación aplicadas a quienes no paguen, contemplado en el Reglamento 02-2023, “aprobado sin cumplir con los requisitos legales de consulta y publicidad establecidos en la Ley 176-07 de los Ayuntamientos y la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública”.

Agregó el diputado, “con ese negocio encubierto en este reglamento la alcaldía viola derechos constitucionales como: el derecho a la libertad (Artículo 40, numeral 15); y el derecho al libre tránsito (Artículo 46).

Rafael Castillo advirtió que las incautaciones de motocicletas por parte de la Policía Municipal carecen de base legal. Los artículos 173 y 174 de la Ley 176-07, dijo, no les otorgan facultad para retener vehículos ni bienes muebles: estas acciones violan la ley y podrían acarrear responsabilidades penales directas para el alcalde como jefe de ese cuerpo.

Rafael Castillo accionará en la justicia para detener abusos y cobros ilegales de la Alcaldía

Para Castillo, el desorden, la improvisación y los negocios desde la Alcaldía de Santo Domingo Este no se pueden imponer en el municipio, por lo que, junto a su equipo, anunció el desarrollo de las siguientes acciones:

1. Inicio de un proceso judicial para declarar nulo el Reglamento 02-2023

2. Solicitud de una medida cautelar para suspender su aplicación inmediata

3. Entrega de un poder a un equipo de abogados que ya trabaja en estas acciones

4. Apoyo legal gratuito a los motoconchos víctimas de abusos, cobros ilegales o incautaciones por parte del Ayuntamiento

“Santo Domingo Este necesita orden, seguridad y transparencia en el tránsito, no desorden, abusos o negocios disfrazados”, concluye el documento compartido por Rafael Castillo.