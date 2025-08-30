Raquel Peña resalta aportes de la mujer dominicana en lanzamiento de libro de la Cooperativa La Unión

La obra recopila las ponencias de siete mujeres destacadas que expusieron sobre la participación femenina en la historia y el desarrollo de la República Dominicana.

Salcedo, RD.- Con la presencia de la vicepresidencia de la República, Raquel Peña, la Cooperativa la Unión puso en circulación el libro: “Rol de la Mujer en el Desarrollo Integral de la Nacional Dominicana, Memorias de un Simposio”, el cual recoge las exposiciones de siete destacadas mujeres que el 1 de marzo del presente año, 2025, dieron a conocer el papel que en diferentes etapas de la historia de este país, ha participado el género femenino.

“El libro Rol de la Mujer en el Desarrollo Integral de la Nación Dominicana. Memorias de un Simposio, preparado por la Cooperativa La Unión es una obra que nos invita a reflexionar sobre el camino recorrido y a reconocernos en cada paso conquistado. Desde Rosa Duarte y María Trinidad Sánchez, pasando por Mamá Tingó, Fe Violeta Ortega y Tomasina Cabral, hasta llegar a nuestras inmortales Hermanas Mirabal, encontramos la fuerza de mujeres que marcaron la historia y nos dejaron un legado de valentía y esperanza”, expuso la vicemandataria durante sus palabras centrales.

Peña destacó que desde el Gobierno del presidente Luis Abinader se impulsa una gestión que garantiza que las mujeres ocupen un lugar en la política, la economía, las empresas y todos los espacios donde se construye el futuro del país.

“Esto es un llamado para todas nosotras: a ocupar los espacios de decisión que nos corresponden, y a demostrar con hechos que cada paso de la mujer fortalece la democracia y consolida el desarrollo de la República Dominicana. Que cada paso de una mujer sea un paso hacia más democracia, más igualdad y más oportunidades”, culminó Peña.

La actividad que se llevó a cabo en el “Salón de eventos y exposiciones Ingeniero Víctor Camilo”, donde la gerente de la Coopunión y la presidenta del Consejo de Administración, las señoras Yudelka Jiménez y Ramona Gil, manifestaron que desde la entidad que presiden, se continuará trabajando por el fortalecimiento del cooperativismo, pero además, a favor de los diferentes sectores de la región nordeste del país.

“Como cooperativa tenemos una responsabilidad cimera, y es, el de continuar trabajando por el fortalecimiento no solo de nuestra institución, sino además, por todos aquellos temas que tengan que ver con el desarrollo no solo en materia económica, sino en términos integrales”, expresaron Yudelka y Ramona Gil.

De su lado, el compilador de las memorias, el periodista Rafael Santos valoró la presencia de la vicemandataria de quien destacó su incansable apoyo al liderazgo femenino, y del bienestar de toda la sociedad.

En el evento también habló a nombre de las expositora, la periodista y subdirectora del periódico Hoy Digital, Millizen Uribe, quien manifestó su interés de que temas como estos se continúen profundizando en el seno de la sociedad dominicana.

El primer Simposio Nacional, Rol de la Mujer en el Desarrollo Integral de la Nación Dominicana, se llevó a cabo en la misma sede de la Cooperativa La Unión, el pasado sábado 1 de marzo del presente año, y allí participaron Mayra Jiménez, Ministra de la Mujer, la vicerrectora de extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Rosalía Sosa, y la periodista Millizen Uribe, Subdirectora del periódico Hoy-Digital.

También Linabel González, Directora de la Oficina Para el Desarrollo de la Mujer la senadora por la provincia Hermanas Mirabal, María Mercedes Ortiz Diloné, la documentalista y docente Yildalina Tatem Brache, asi como la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dharuelly D’Aza quien tuvo a su cargo el cierre con una reflexión final sobre las 6 exposiciones de igual número de mujeres.

En el acto además de las personalidades mencionadas, estuvieron el Ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín; la gobernadora Lissette Nicasio; la senadora por la provincia Hermanas Mirabal, María Mercedes Ortíz; el alcalde de Salcedo, Juan Ramón Hernández.

Además la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dharuelly D’ Aza y el director del Infotep Rafael Santos Badía, entre otros.