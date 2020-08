Recuerdan a Vladimir Lantigua en SFM y piden nuevo gobierno reabra caso

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +876 Nuevos 76,536 Fallecidos: +24 Nuevos 1,246 Recuperados: 40,539 Activos: 34,751

Por Pablo Mejía

San Francisco de Macorís, R.D.- La situación especial que se vive en el país por la epidemia de Coronavirus, no fue óbice para que el Movimiento Popular Dominicano (MPD) y el Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO), realizaran en esta ciudad, un homenaje al dirigente emepedeísta Mario Vladimir Lantigua Baldera (Vladi), al cumplirse ayer tres años de su asesinato a manos de la Policía Nacional.

La actividad conmemorativa tuvo lugar en el Cementerio Municipal “Las Mercedes”, donde descansan los restos del joven revolucionario, donde se dieron cita familiares, amigos y compañeros de lucha de Lantigua Baldera, quienes con emotivas palabras recordaron sus cualidades de líder estudiantil y popular y le llevaran flores hasta su tumba.

La profesora Ramona Escolástico Fabián, quien fuera esposa de Lantigua y con quien procreó un hijo, resaltó que su fenecido cónyuge fue “un hombre valiente y con los sentimientos más nobles que pueden existir en este planeta, un gran esposo, un gran hijo, un gran padre, pero sobre todo, y un amigo leal”.

“Fue un amigo muy leal, el cual yo sé, que aquellos que hoy han abandonado la lucha, Vladimir no lo habría hecho, si hubiese sido otro el caído. Hay muchas personas que se preguntan, ´qué hacía Vladi ahí; porqué él no priorizó teniendo él dos hijos´. Quiero decirles que sí, él priorizó, porque su hogar, era San Francisco de Macorís, era su pueblo, y su familia eran sus compañeros, por lo tanto, el día en que cayó, estaba en el lugar donde tenía que estar”, manifestó Escolástico Fabián.

Y agregó: “Quiero dirigirme a la Policía, a esas personas que estuvieron ahí en ese momento, y que fueron capaces de disparar esa bala maldita que sega la vida de Mario Vladimir Lantigua Baldera, quiero decirles que yo sé que no pueden dormir tranquilos, que cuando un Vladi se pare en una esquina, recuerden que con su lucha, ustedes también se ven beneficiados, porque no sólo luchó por un pueblo, luchó por todos. Los beneficios por los cuales se pelea, no es para beneficio único de los que luchan día a día, sino para todos los francomacorisanos y aquel que se llame dominicano”.

La profesora Escolástico Fabián hizo un llamado a las autoridades del nuevo gobierno que encabezará el presidente Luis Abinader, a que reabran el caso de Vladimir Lantigua, para esclarecer su asesinato y que los culpables vayan al banquillo de los acusados.

“La lucha hay que continuarla, pero lo que más deseo en la vida es, que este caso pueda ser resuelto. No por nosotros, porque a mi Vladi no me lo van a devolver, sino para que le devuelvan la fe y la confianza a un pueblo que ha dejado de confiar en las autoridades, porque no hay Justicia”, manifestó la profesora Escolástico.

De su parte, Luis Antigua, vocero del MPD en la región Noreste, expresó que, al asistir a la tumba de Vladimir Lantigua, reafirman el compromiso de seguir luchando por los ideales de su compañero caído y que no descansarán hasta lograr justicia en su caso.

En representación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), habló la maestra Sonia Barrera, la sub-directora Administrativa del Recinto San Francisco de Macorís, quien dijo que la casa de altos estudios se une a la conmemoración del asesinato de Vladimir Lantigua, para que sus ideales nunca mueran, “porque los revolucionarios nunca mueren, como el Ché, como Fidel y Hugo Chávez, y américa Latina tiene que seguir levantando a través de la juventud, y en la República Dominicana, no podemos permitir que sucumba la libertad y la democracia”.

Raúl Monegro, vocero nacional del FALPO, recordó que uno de las más sentidas aspiraciones de Vladimir fue la unidad revolucionaria para la lucha social y política por una sociedad nueva, un país diferente, con justicia y sin impunidad.

Monegro hizo un ferviente llamado a la izquierda dominicana a integrarse en un frente político-social y dejar a un lado la división, tras considerar que “es la garantía de la victoria y el mejor homenaje a Lantigua Baldera y otros mártires revolucionarios”.

El dirigente del FELABEL, del FALPO y el MPD, Mario Vladimir Lantigua Baldera, falleció el 1 de agosto de 2017, al recibir un disparo en el ojo izquierdo, sin orificio de salida, al inicio de un paro municipal de actividades convocado por el movimiento social y popular de San Francisco de Macorís y que se desarrollaba de manera pacífica. Los dirigentes populares señalaron a uno de los agentes, del contingente de antimotines de la Policía Nacional que se encontraba en las proximidades, como responsable de hacer el disparo que le segó la vida al activista popular, mientras el Fiscal Regis Victorio Reyes indicó, que la muerte del joven resultó de un disparo de arma de fuego, realizado con una “arma de fabricación casera”.

La consideración del fiscal Victorio Reyes, fue avalada por la comisión mixta designada para el caso, integrada por el Ministerio Público, los generales de la policía Héctor García Cuevas y Rafael A. Cabrera Sarita y el propio fiscal encargado del caso, cuando el 9 de abril de año 2018, en rueda de prensa, descartó la probabilidad que un agente de policial ultimara a Vladimir Lantigua, cuando ratificó que el joven falleció a causa de una herida de arma de fuego de fabricación artesanal, aunque no presentó evidencias ni formuló acusación. Desde entonces no se ha revelado avances en las investigaciones sobre el hecho.