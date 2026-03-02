Referente de la izquierda dominicana dice que acción de Abinader sobre guerra EE.UU.-Israel e Irán es “servil y manipuladora”

El Referente de la Izquierda Dominicana-RID-, condena de manera determinante la posición servil y manipuladora de Luis Abinader/PRM y su ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, contra el pueblo y gobierno persa de Irán, al inicio de la guerra por parte del imperialismo norteamericano en decadencia y el sionismo israelí.

Para el RID, la posición de Luis Abinader es más preocupante y manipuladora, cuando en el primer párrafo del comunicado del 28/2/206, dice: ¨el gobierno dominicano expresa su profunda preocupación por la situación en Oriente Medio y hace votos por el pronto retorno de la paz y la estabilidad a la región¨

Según el Referente de la Izquierda Dominicana-RID-, esta posición no solo es una manipulación, sino que, esconde el hecho real que, durante se estaba en conversación con el gobierno de Irán, el imperialismo decadente y su protector sionista israelí, Benjamín Netanyahu autorizan el inicio de una guerra en Irán, conscientes ellos de las consecuencias de tan provocadora acción.

Para el Referente de la Izquierda Dominicana-RID-, Luis Abinader y su canciller, no solo manipulan y se hacen los ignorantes, sino que, tratan de desinformar y mienten al país, cuando en el segundo párrafo del comunicado señalado indican: ¨Fiel a su tradición histórica, República Dominicana, reitera su convicción de que el diálogo franco entre las partes, a través de los mecanismos diplomáticos disponibles, constituye el camino más seguro hacia una solución duradera. En ese sentido, exhorta a los actores regionales e internacionales con capacidad de influencia a perseverar en los esfuerzos de mediación¨.

Según el RID, una vez más, es en ese señalamiento anterior donde Luis Abinader y su canciller demuestran la hipocresía, simulación y manipulación, cuando ellos saben que en el mundo de hoy y hace bastantes décadas, no se respeta la institucionalidad expresada en la ONU, Consejo de Seguridad, Carta de los Derechos Humanos, CIP, cuando el imperialismo norteamericano mantenía la hegemonía, evidenciándose el pasado 3/1/2026, cuando ese imperio invadió a Venezuela, secuestró a su presidente legítimo, Nicolas Maduro Moros, su esposa y diputada, Cilia Flores, fusilando a 32 de su seguridad y decenas de heridos, bajo la falsa de ¨Jefe del cartel de los Soles y Cartel del Tran de Aragua¨.

Señala el RID, que Luis Abinader y su canciller no solo mienten, sino que tratan de desinformar al indicar lo siguiente en el tercer párrafo del comunicado: ¨El Gobierno dominicano repudia enérgicamente los ataques injustificados y sin provocación llevados a cabo por Irán contra los Estados del Golfo, a la vez que manifiesta su solidaridad con nuestros aliados afectados por la violencia, en especial los Emiratos Árabes Unidos, el Estado de Qatar, el Reino de Arabia Saudita, el Reino de Jordania, el Reino e Bahréin y el Estado de Kuwait. Instamos a todos los actores involucrados a respetar en todo momento el derecho internacional humanitario¨

Para el RID, la mentira y manipulación esta evidenciada en que, Irán no ataca a los pueblos señalados más arriba por Luis Abinader y su canciller, sino que, es A LAS BASES MILITARES QUE ESOS ESTADOS HAN AUTORIZADO INSTALAR AL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO, LO QUE EN EL DERECHO INTERNACIONAL, QUE NO SE RESPETA, ESTABLECE QUE ESAS BASES SON TERRITORIOS DEL IMPERIO Y NO DE LOS PAISES QUE LA AUTORIZARON.

Según el Referente de la Izquierda Dominicana-RID, lo más farsante, mal intencionado y manipulador de Luis Abinader y su canciller es que, de manera olímpica traten de ocultar una VERDAD que todo el mundo conoce, incluyéndolos a ellos. Es que, Israel es una potencia nuclear construida, precisamente por los EEUU, y confirmada por el expresidente del imperio en decadencia, Jimmy Carter, donde para esa época contada con unas 150 ojivas nuclear. Entonces, Luis Abinader y Roberto Álvarez, o ustedes son hipócritas que quieren prohibirle a Irán que desarrolle tecnología nuclear con fines pacíficos y de defensa, mientras no son capaces de exigirles a su amo imperial y al títere sionista que nadie tenga esas armas de destrucción de la humanidad.

El RID llama a Luis Abinader y su canciller a no convertir a la República Dominicana en una VERGÜENZA Y HASME REIR PARA EL MUNDO.

///FUERA LAS FUERZAS IMPERIAL YANQUI DE IRAN///

///DESARME NUCLEAR PARA TODO EL MUNDO///

///SOLO TECNOLOGIA NUCLEAR PARA SALVAR LA HUMANIDAD///