Regional 10 de Educación recibe del INEFI utilería deportiva escolar

Municipio Santo Domingo Este.-El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) entregó utilería escolar a siete distritos educativos de la Regional 10 Santo Domingo II, acto que contó con la presencia de la directora regional, Dominga Mosquea Sosa.

Acompañada del director del Distrito Educativo 10-03, Leonidas Rafael Uribe Emiliano y del subdirector del INEFI, Elvis Duarte, tras agradecer la entrega, Mosquea Sosa valoró esta iniciativa, ya que la utilería deportiva recibida reforzará las competencias de los estudiantes.

De su lado, Duarte, quien habló en representación del director del Instituto Nacional de Educación Física, Alberto Rodríguez, informó que esa entidad está remozando las instalaciones deportivas que pertenecen a la Regional 10 y en todo el territorio nacional. “Al integrar a los niños y niñas a las distintas disciplinas deportivas, logramos tener mejores seres humanos”, resaltó.

De su lado, el director del Distrito 10-03, agregó que una muestra de eso son las canchas bajo techo de los centros adscritos a esta jurisdicción y mencionó la inaugurada en el Liceo Ramón Emilio Jiménez y la del Fabio Amable Mota en Artes, cuya construcción está avanzada. “La Educación Física une corazones, porque los estudiantes se unen, hacen amistades y practican deporte”, enfatizó.

Junto a ellos estuvieron, también, la directora del Centro Educativo en Artes Doctor Fabio Amable Mota, el enlace de Educación Física de la Regional 10, José Francisco Cedeño; el coordinador de Educación Física de esa institución y del Distrito Educativo 10-03, Alejandro Acosta y Daniel Asencio, respectivamente, así como Pedro Alberto Valerio; la directora de la escuela El Despertar, María Ysabel y representantes de los demás distritos.

04 de septiembre del 2025

Departamento de Comunicación