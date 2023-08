República Dominicana con mayor tasa de mortalidad causada en accidentes de tránsito

Fuente externa

El Comisionado de Transporte de la Ciudad de New York, Ydanis Rodríguez, anunció su respaldo al Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) para delinear estrategias que contribuyan a la reducción de accidentes de tránsito en la República Dominicana.

Ydanis Rodríguez expresó su preocupación por las altas cifras de accidentes de tránsito que han convertido a la República Dominicana como el país con mayor tasa de accidentes de tránsito de acuerdo con los más recientes estudios estadísticos.

“Es una preocupación para nosotros la cantidad de personas que mueren en accidentes de tránsito a nivel nacional pero también República Dominicana es uno de los países con los peores números de personas que mueren atropelladas por vehículos y vamos a seguir explorando la forma de cómo podemos colaborar,” sostuvo Ydanis Rodriguez al ser entrevistado por Moisés González del periódico digital y programa Despertar Nacional, que se transmite todos los sábados por Vega TV (Altice 52 y Claro 48), en Estados Unidos por TV Quisqueya 1027 de Optimum y Dish latino canal 812-5 para EE.UU., Canadá y Puerto Rico y por OEPM TELEVISIÓN.

Ydanis Rodríguez resaltó que en sus reuniones con Hugo Beras se ha producido un intercambio amistoso de ideas en procura de mejorar el sistema de transporte en el país.

“Con Hugo Beras nos hemos reunido y hemos estado en conversación porque creemos en esa colaboración, hay experiencias de cosas que se hacen en República Dominicana que nosotros podemos aprender en New York como aprendemos de lo que ocurre en cualquier parte del mundo y como dominicano americano criado en este país y ahora viviendo en New York dirigiendo el sistema de transportación más grande y más complejo del mundo es un honor para mi seguir explorando formas junto con Hugo podemos aprender desde la tecnología que utilizamos, en las señales en los semáforos, en cámaras que detectan aquellos choferes, que no respetan la velocidad, que atropellan personas en las calles, nosotros asegurarnos de que la transportación sea algo que tenga un rostro más humano”.

En ese sentido, Ydanis Rodríguez destacó los logros alcanzados en su gestión como Comisionado de Transporte de la ciudad de New York.

“En nuestra experiencia en la ciudad de New York es que hemos reducido la cantidad de personas que mueren en choques y hemos logrado hacer de las carreteras espacios públicos, lugares que los comparten todo, el que tiene un carro pero también el que camina, el que monta bicicleta, el que lo usa para un espacio social, especialmente para que los artistas,, también exhiban en ese espacio público sus obras de arte.”

República Dominicana es el país con mayor tasa de mortalidad causada por lesiones en accidentes de tránsito en el ámbito mundial, de acuerdo con los más recientes levantamientos estadísticos.

Así lo establece un informe de “World of Statistics” en una lista que dio a conocer este viernes. En el país ocurren 65 muertes por cada 100,000 habitantes, señala el inventario.

Según datos de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), de enero a junio de este año murieron 949 personas en accidentes de tránsito.

El Comisionado de Transporte de la Ciudad de New York sostuvo que el país tiene el potencial para convertir su sistema de transporte en un sistema cada vez más amigable con el medioambiente y favoreció que se fomente un mayor uso de la bicicleta.

En otro orden Ydanis Rodríguez destacó la visita que hizo a la República Dominicana el Contralor de New York, Thomas Dinapoli quien sostuvo un encuentro con empresarios dominicanos radicados en New York y empresarios locales en lo que anunció el interés de invertir una parte de los fondos de pensiones de New York el país.

“El Contralor vino a reunirse con el presidente Luis Abinader y la alcaldesa Carolina Mejía en un esfuerzo de nosotros conectar con el país a la oficina de la Contraloría del estado de New York que tiene un fondo de 350 billones de dólares con una disposición de explorar oportunidades y que esa inversión pueda llegar aquí a la República Dominicana, así como va a Europa o África o a otros países de América Latina.

Ydanis Rodriguez afirmó que el sector empresarial de la República Dominicana y sector público generan la suficiente confianza para atraer este tipo de inversión.