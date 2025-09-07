Fuente Externa

SANTO DOMINGO,RD.-Los resultados electorales ofrecidos por la mal llamada Comisión Nacional Electoral (CNE) del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) contienen duplicidades de datos, por lo que no son exactos.

De acuerdo al análisis de las actas que hicimos y de la Resolución No. 7, del 2 de septiembre del 2025, los datos ofrecidos por el organismo contienen errores matemáticos.

Sólo en el estudio comparativo que hicimos de las cifras ofrecidas en el Comité Ejecutivo, pudimos verificar que por lo menos se repiten los datos de las secciones de Peravia y Valverde, que en ocasiones las confunden con Baní y Mao, no sé si fue por error o porque no saben mucho de geografía, municipios o provincias.

Los votos reales obtenidos por la plancha Uno, en el Comité Ejecutivo fueron de 865; la número dos, 267 y, la número tres, 672, y no así los atribuidos por la autoritaria, arbitraria y confabulada Comisión Electoral, que les asignó 905, 279 y 697, respectivamente. (Ver cuadro con resultados electorales anexos).

Igualmente, el número de votantes dados por la peor Comisión Electoral de la historia del CDP, de mil 881, tampoco es real, ya que en realidad votaron la cantidad de mil 804 periodistas al Comité Ejecutivo Nacional.

Por lo que hemos visto y denunciado, esta Comisión Electoral, a parte de atribuirse funciones que no le corresponden y actuar de manera sectaria y parcializada y de no saber leer tres párrafos de la Ley 10-91, específicamente los artículos 4 y 5, y el transitorio del artículo 5, al parecer tampoco sabe mucho de matemáticas, ni de sacar bien las cuentas.

En otros escritos, analizaremos los demás organismos, que también tienen inexactitudes.