Santo Domingo. — Con un acto cargado de simbolismo político y memoria histórica, el Comité Municipal del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santo Domingo Norte rindió homenaje al doctor José Francisco Peña Gómez al conmemorarse el 89 aniversario de su natalicio, recordándolo como uno de los líderes de masas más influyentes en la historia democrática del país.

La actividad se realizó en el mausoleo donde reposan sus restos en el cementerio Cristo Redentor, donde fueron depositadas ofrendas florales y se desarrollaron expresiones culturales y vigilias, en cumplimiento de la Ley 46-23 promulgada el 3 de agosto de 2023 por el presidente Luis Abinader, que declara el 6 de abril de cada año como “Día Nacional en honor al Dr. José Francisco Peña Gómez”.

El acto estuvo encabezado por el presidente del PRM en Santo Domingo Norte, Isidro Torres, quien resaltó que Peña Gómez trascendió como un referente en la lucha por la libertad, la justicia social y la consolidación democrática.

“Peña Gómez tuvo desde temprano la categoría de líder político, estratega, organizador y comunicador excepcional. Fue lector insaciable, políglota, guerrero y pacificador, pero sobre todo un enamorado permanente de la democracia”, expresó.

Torres recordó que, pese a las precariedades que marcaron su origen, el líder socialdemócrata logró formarse en prestigiosas universidades del mundo y proyectar su liderazgo a nivel internacional. También evocó los históricos mítines en la cabeza del puente de la 17, donde el extinto dirigente anunciaba con orgullo la llegada del denominado “Guardia Imperial” de Villa Mella, hoy Santo Domingo Norte.

Durante la actividad, la artista Alicia Baroni interpretó la emblemática canción “Hombre de Ébano”, dedicada al extinto líder, en un momento que despertó emotivos aplausos entre los presentes.

En el marco de la conmemoración también se pronunció el expresidente Hipólito Mejía, quien afirmó que el ejemplo político de Peña Gómez sigue siendo una referencia ética para quienes ejercen la política.

“Los políticos en algunos casos nos desacreditamos, pero la política no. El que conoce la política y copia el ejemplo de Peña Gómez no tiene razón para desviarse. Por eso hay que recordarlo siempre como un hombre excepcional”, expresó.

Los asistentes coincidieron en que la figura de Peña Gómez continúa siendo símbolo de liderazgo popular, compromiso democrático y vocación de servicio, valores que siguen inspirando a nuevas generaciones de dominicanos.

Durante el encuentro estuvieron presentes además del expresidente Hipólito Mejía, Isidro Torres, presidente del PRM en Santo Domingo Norte, los dirigentes políticos Darío de Jesús, Francisco Fernández, Virgilio Merán Valenzuela, José Manuel López, Fernando Durán, Pastora Mendez, entre otros.