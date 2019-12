Robert Arias dice cometieron “mezquindad histórica” regidores no asistieron al acto en honor a Peña Gómez en el ASDE

Por Robert Vargas

El concejal perremeísta Robert Arias ha tachado de “mezquindad histórica” la inasistencia ayer al acto oficial en el que la Alcaldía de SDE cumplió con la Resolución 02-02, que designa el Palacio Municipal del ASDE con el nombre de José Francisco Peña Gómez.

Lo dijo en alusión a la inasistencia a la actividad de los regidores que siguen al extinto líder peledeísta Juan Bosch, quienes se oponen a que el nombre del mayor líder de masas dominicano le fuera asignado a la edificación.

Solo un concejal peledeísta, Luis Flores, estuvo presente en el acto, en el que este dio un discurso en el que reconoció los aportes de Peña Gómez a la democracia dominicana.

-“En la vida hay que honrar a quienes fueron grandes, independientemente de las banderías política que abrazaron”, dijo Arias.

Agregó que “yo creo que los compañeros de bancada del Partido de la Liberación Dominicana no fueron justos al no venir hoy (ayer) a este acto y reconocer a José Francisco Peña Gómez. Creo que es una mezquindad histórica de quienes no asistieron”.

A la actividad tan poco se presentó ningún dirigente municipal del Partido Revolucionario Moderno.

Ayer, la Alcaldía cumplió con la Resolución 02-02 auspiciada por el primer alcaldede Santo Domingo Este, Domingo Batista, que dispuso que el Palacio Municipal de SDE lleve el nombre del extinto líder de masas dominicano.